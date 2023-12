Baraqueville. Goûter de Noël à La Baraqu’à nounous

Le premier goûter de Noël de l’association La Baraqu’à nounous s’est déroulée à la mairie.

Près de 150 personnes ont défilé tout l’après-midi. Parents, enfants et assistantes maternelles se sont réunis dans une atmosphère chaleureuse et festive pour partager un bon goûter préparé par les "nounous".

Les enfants étaient remplis de joie et d’excitation à l’idée de se retrouver. Un petit atelier coloriage et un coin lecture de Noël avaient été aménagés pour patienter jusqu’au moment fort de cet événement : la visite tant attendue du père Noël. Il n’est pas arrivé les mains vides : sa grande hotte était remplie de gourmandises pour tous les enfants. Les plus téméraires ont même pu monter sur ses genoux pour faire de jolies photos-souvenirs.

L’association tient à remercier Sandrine Taurines, représentante du RPE Nord ségali et William Bauguil, 1er adjoint au maire de Baraqueville, pour leur visite lors de ce goûter de Noël, ainsi que la mairie de Baraqueville qui lui a permis d’instaurer ce moment convivial dans la superbe salle Jacques-Boubal. Leur présence, leur soutien est vraiment très précieux pour cette toute jeune association. La Baraqu’à nounous tient également à exprimer sa gratitude envers les mairies de Boussac, de Manhac et de Gramond pour leur soutien financier.

Leur contribution a permis à l’association d’organiser cet événement et d’offrir des moments de bonheur aux enfants et à leur famille.

Enfin, le bureau de La Baraqu’à Nounous remercie chaleureusement toutes ses adhérentes qui se sont investies dans la préparation de cet événement et qui en ont fait une véritable réussite. Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !

Contact :

labaraquanounous@gmail.com