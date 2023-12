Luc-la-Primaube. La préservation du patrimoine s’invite au cœur d’une conférence fort instructive

La MJC a organisé une conférence patrimoine à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube sur l’église et le cimetière de La Capelle Saint-Martin en partenariat avec Rodez agglomération, animée par Yann Launay, chargé d’études à la Direction du patrimoine culturel. Aux portes de Rodez, la commune se compose de deux bourgs principaux, celui de Luc est relativement ancien alors que celui de La Primaube est plus récent. Cependant, au cours du XXe siècle, ce dernier s’est développé près du hameau de La Capelle Saint-Martin qui détient ainsi une église "historique". En effet, en 1203, Hugues, évêque de Rodez, unit le prieuré de La Capelle Saint-Martin à l’abbaye voisine de Bonnecombe. Située au centre du village de la Capelle Saint-Martin, l’église paroissiale fut reconstruite au XVe siècle. Son autel est consacré en 1517 par François d’Estaing, l’évêque bâtisseur du clocher de la cathédrale de Rodez. La typologie de construction de cette église correspond à celle d’une grange-église cistercienne, monument apparemment unique en Occitanie. Ainsi, la tradition orale a toujours assimilé les deux niveaux supérieurs, à des greniers et des cellules pour les moines de l’abbaye de Bonnecombe. En 1890, la partie haute du clocher est reconstruite avant que cet édifice religieux soit agrandi en 1925. Elle conservait jusqu’à sa récente désaffectation un mobilier datant essentiellement des XIXe et XXe siècles. Le cimetière fut longtemps accolé à l’église… Durant près de 20 ans, Ernest Boutet a rythmé au son des cloches, la vie des habitants de La Capelle Saint-Martin et des environs. Il tirait sur les cordes pour annoncer l’Angelus, les messes mais aussi les évènements heureux et malheureux. Après s’être endormies trop longtemps (40 ans), les cloches de l’église de La Capelle Saint-Martin ont pu à nouveau carillonner après avoir été transférées fin 2003 dans le clocher de l’église Saint-Jean de La Primaube.

Une conférence très instructive qui a passionné tous les participants qui ont pris conscience de l’intérêt de préserver notre bâti patrimonial.