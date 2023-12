Decazeville. Le club de l’amitié a remis un chèque de 1 100 €

Le club de l’Amitié de Decazeville, suite à un quine et un concours de belote, a remis un chèque de 1 100 € à Espoir et vie Téléthon. Depuis 2012, le club de l’Amitié participe aux animations liées au Téléthon et fait des dons. Au début, les dons étaient de 200 € et puis ils ont grossi, soit un total de 8 500 € récoltés depuis 11 ans.

Jean-Claude Garcia a expliqué les progrès réalisés dans la recherche et les traitements des maladies orphelines, citant un petit garçon de deux ans et demi à qui l’on a détecté la maladie quand la maman était enceinte. Dès qu’il est né, il a été pris en charge et soigné. Il est aujourd’hui guéri, marche et court normalement. Espoir et vie Téléthon transmettra ce chèque ainsi que tous les autres récoltés sur le territoire de Decazeville communauté à l’AFM.

Le "merci Téléthon" qui répertoriera tous les dons pour le secteur se déroulera vers le mois de mars.