Laissac-Sévérac l'Église. Le club du Clouquié a dégusté la bûche

Le club "Le Clouquié" de Sévérac-l’Église a clôturé dernièrement ses animations de 2023 avec la dégustation d’une bûche de Noël.

Comme toujours, les tables avaient été superbement décorées par Véronique Ala avec la participation de Jean-Pierre Franceschini, auteur de magnifiques créations, à base de bois, tout à fait de circonstance pour Noël. L’après-midi a débuté par une séance vidéo proposée par Jean-Pierre, dont le sujet était la vie rurale en Aveyron en 1964.

Inutile de préciser que la grande majorité des personnes présentes a connu cette époque, qui fut celle de leur jeunesse.

Aujourd’hui, c’est loin, très loin et pas seulement par rapport aux années passées, surtout par rapport au mode de vie et aux conditions de travail des années 60. Une fois la projection terminée, la dégustation de la bûche a ramené tous les participants en 2023 avec ses moments chaleureux, si précieux et qui font tant de bien.

Les responsables du club souhaitent de belles fêtes de fin d’année à leurs adhérents et leur donnent rendez-vous en janvier pour la déguster la traditionnelle galette des rois.