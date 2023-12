Druelle Balsac. Les adhérents de "La Druelloise" tout de neuf vêtus

En cette fin d’année 2023, l’association La Druelloise s’est réunie en assemblée générale. Bilan de l’année plus que positif et la trentième édition de leur traditionnelle course du 1er mai en 2024 s’annonce sous les meilleurs auspices (nouveaux tracés avec un départ de Balsac et une inscription du trail au challenge Aveyron).

Ce moment convivial a également été l’occasion de remettre aux adhérents les vestes aux couleurs de l’association et sponsorisées en partie par le Crédit Agricole, Intersport et Viarouge BTP. La Druelloise sera également à l’honneur du challenge Groupama Aveyron, le CDR a tenu à honorer les compétiteurs méritants, parmi lesquels figurent Arnaud Dellac (président de l’association) et Cathy Fayel. En attendant les courses de 2024, l’association convie ses adhérents pour le renouvellement de la cotisation autour de la galette, samedi 13 janvier 2024 à partir de 16 heures à la salle des fêtes du Pas. Cette rencontre est ouverte à tous.

Renseignements et inscriptions : Arnaud Dellac : 07 81 93 87 33 ou Anne-Marie Calmels : 06 87 14 21 19.

Pour rappel, l’association organise des sorties : course à pied tous les mardis soir à 18 h 15, départ au Bouldou sur le parking en face du terrain de foot à Druelle et tous les jeudis à 19 heures à Balsac devant le cimetière ; marche nordique, les mercredis à 18 h 30.