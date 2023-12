Espalion. Les enfants ont accueilli le père Noël

Les animations se poursuivent dans la cité pour les fêtes de fin d’année et connaissent une forte adhésion du public.

La seconde grande journée de festivités, dimanche, a connu un fort succès, auprès des adultes, et surtout des enfants qui ont profité d’un programme attrayant.

Outre les animations avec les structures gonflables, et les séquences musicales du groupe local toujours aussi prisé "Les souvenirs de Nestor", les enfants ont été choyés. L’atelier de maquillage ne désemplissait pas et les petits ont eu droit à de jolis minois. La calèche a permis d’agréables promenades. Mais c’est autour du père Noël dans sa tenue rouge et blanc, accompagné de la mère Noël que se sont tourné tous les regards. A son arrivée, sur le coup de 16 heures, adultes et enfants se sont rassemblés sur la place du marché qui s’est rapidement noircie de monde. Sourires, serrements de mains… Les deux personnages étaient très entourés et avaient du mal à se frayer un passage pour distribuer force friandises. Un formidable succès qui atteste de la popularité de ce mythique personnage et de l’attrait qu’il exerce sur les petits. La fête continue et deux nouveaux rendez-vous sont prévus les samedi 23 et dimanche 24 décembre.

L’atelier de maquillage a produit de jolis minois.

Le père Noël et la mère Noël ont reçu un accueil enthousiaste.

La calèche n’a pas désempli de l’après-midi.