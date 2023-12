Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les Marmousets toujours en course aux Jeux olympiques

Le projet intitulé "3 écoles en route vers Paris 2024" s’est poursuivi au cours du mois de décembre avec une nouvelle rencontre sportive au gymnase de la Falque.

Au programme, deux tournois de basket-ball qui ont réuni des résidents du foyer de vie Le Colombier, les écoles de Sainte-Marie et des Marmousets de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac et l’école de Saint-Martin-de-Lenne. Les jeunes sportifs ont donné le maximum pour leur "nation" après quelques séances d’entraînement aux mois de novembre et décembre. Pour la petite histoire, la France et la Côte d’Ivoire ont remporté les tournois. Une belle initiative qui a ravi tous les enfants ! Les enseignants de l’école remercient la mairie et Fabrice Creyssels pour ce projet pédagogique motivant pour les élèves et les enseignants.