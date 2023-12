Tout le monde du père Noël dans son jardin : 48 950 ampoules Led, 3 570 m de guirlandes, découvrez ces superbes illuminations sur les hauteurs de Decazeville

Francis Calmels sait mettre des étoiles dans les yeux au plus grand nombre, les fait rêver le temps d’une visite. Son village du père Noël vaut vraiment le détour.

Face à des temps incertains et peu propices à l’évasion, Francis Calmels propose une balade féerique sur les hauteurs de Decazeville, côte des Estaques (suivre la RD 963, route d’Aurillac, depuis le rond-point de la Vitarelle, c’est tout en haut à droite). Véritable bricoleur et créateur, il décore son jardin et sa maison depuis 2005-2006. Au fil des ans, il a embelli son espace – touche par touche – devenu "le village du père Noël", pour délivrer un jardin des merveilles ayant peu d’équivalents dans le département.

Des nouveautés

On peut parler de véritable spectacle car des milliers d’ampoules illuminent des décors plus surprenants les uns que les autres. Les musiques de circonstance apportent un peu plus de magie à la visite, les enfants adorent.

Quelques chiffres éloquents : 48 950 ampoules Led, 3 570 mètres de fil électrique et guirlandes, 170 prises de courant, 126 transformateurs, 12 coffrets électriques. Il y a l’entretien du matériel, remplacer les ampoules qui grillent, remodeler les sujets, etc. Francis a consacré son mois de novembre à modifier et innover son espace. Pour cet hiver, le grand sapin qui contient 6 000 ampoules a été entièrement refait. Un paysan avec son chien, des oies et certaines autres réalisations ont vu le jour. La vitrine avec le paysage de Noël et le village provençal miniature a été doublée.

Un poster géant et un père Noël animé rehaussent l’espace abrité où les enfants disposent d’un endroit pour être pris en photo mais aussi savourer quelques petits bonbons. Certaines familles reviennent chaque année, un rituel incontournable, "et je vois grandir les enfants".

Esprit citoyen

Le public ne s’y trompe pas, il vient nombreux, de tout l’Aveyron mais aussi des départements limitrophes, les réseaux sociaux ont du bon de ce côté-là. Francis Calmels a dénombré plus de 1 000 visiteurs du 1er au 14 décembre, et près de 500 personnes rien que pour la journée du 15 décembre (certaines ont dû profiter d’une visite au marché de Noël à Decazeville pour faire un détour par la côte des Estaques). "Les félicitations sur le livre d’or m’encouragent à poursuivre. J’ai quelques rares remarques désagréables sur la consommation d’électricité mais il faut savoir que les ampoules Led dernière génération consomment très peu. Et les nombreux dons dans la tirelire permettent d’amortir la facture", souligne Francis Calmels.

"Un esprit citoyen largement supérieur à la moyenne, pour le plus grand plaisir de tous", a-t-on entendu parmi les visiteurs. Nous aurions tort de nous en priver.