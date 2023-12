Castanet. Un Noël olympique à succès

Après un délicieux petit-déjeuner très copieux, les visiteurs ont pu découvrir le savoir-faire et le travail remarquable des artisans et exposants locaux, qui ont participé à cette première édition du marché de Noël à Lardeyrolles. La buvette proposait boissons et gourmandises de Noël, l’occasion d’échanger avec les footballeurs du nouveau club de football Olympique Castanet, à l’initiative de cette manifestation. Le père Noël a rencontré un franc succès en racontant ses plus belles histoires. La promenade en calèche au cœur de Lardeyrolles a été particulièrement appréciée par les enfants, mais également d’autres animations : comme l’atelier "création et sculptures de pièces en bois", qui permettait d’éveiller leur curiosité !

Entraide, convivialité et retrouvailles sont les mots-clés de cette belle journée !

Tout était réuni pour partager un moment convivial et chaleureux !