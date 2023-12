Luc-la-Primaube. Des activités périscolaires variées pour tous les enfants avec le club Mômes

Grâce à l’engagement de la commune de Luc-la-Primaube, la MJC propose des temps d’activités périscolaires, baptisés les clubs Mômes, à destination des enfants du CP au CM2 des 4 écoles de la commune, tous les mardis de 16 h 45 à 18 h 30. Le constat est clair : davantage d’enfants bénéficient d’activités de découverte et d’enrichissement culturel. Cette dynamique participe notamment à réduire les inégalités sociales car elle bénéficie en premier lieu aux enfants les plus défavorisés. Ces clubs correspondent à un panel d’activités artistiques, sportives et culturelles dont les objectifs sont l’appréhension d’une nouvelle activité et la prise de plaisir en fin de journée par le biais d’une activité inconnue ou appréciée par l’enfant. Ces activités se déroulent à l’espace animation de Luc pour les enfants des écoles Jacques-Prévert et Saint-Joseph et à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube pour les enfants des écoles Jean Boudou et Saint-Jean. Les enfants sont ramenés en fin de séance à leur école. Durant les mois de novembre et décembre, les enfants, du CP au CM2, ont eu la possibilité de s’initier au scrapbooking avec Flore pour ceux de Luc et aux échecs avec Marion pour les CP-CE1-CE2 et à une création déjantée avec Antoine, pour les CM1-CM2 de La Primaube.

Durant les mois de janvier et février, un atelier art en musique avec Antoine à Luc, du sport raquette avec Nicolas et bricole ton jeu avec Flore à La Primaube, leur seront proposés.

Renseignements au 05 65 42 30 33 ou par mail accueil.@mjcclp.fr