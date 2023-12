Espalion. Le Lions club reste toujours mobilisé

Comme les années précédentes, à l’occasion des animations de fin d’année, les membres du Lions club Espalion Haut Rouergue se sont impliqués pour créer un petit évènement festif, amical et convivial. Après s’être mobilisé dans la semaine pour récolter du houx, du gui et de la ramure (sur la propriété de la présidente), avoir confectionné de jolis bouquets puis avoir préparé du vin chaud, rendez-vous était donné sur le marché du vendredi matin sur un stand bien décoré. Les deux musiciens de service (un accordéon et une cabrette) n’ont pas manqué d’intriguer les passants qui ne se sont pas fait prier pour adhérer à la cause.

À midi, tous les bouquets étaient vendus et la marmite de vin chaud vide. Les bénéfices résultant de cette action seront entièrement consacrés aux futures œuvres sociales du club, présidé par Anne Dallançon. Au vu de son succès, cette opération sera bien évidemment reconduite l’année prochaine.