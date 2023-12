Réquista. Le père Noël à l’accueil de loisirs

Le 20 décembre restera gravé dans la mémoire des enfants de l’accueil de loisirs de Réquista. C’était une journée spéciale, pleine d’excitation et d’attente, car le Père Noël était annoncé pour une visite tant attendue. Les plus jeunes, des étoiles dans les yeux, se sont rassemblés, impatients de rencontrer le personnage légendaire en personne. C’était l’occasion rêvée pour eux de remettre au père Noël leurs lettres minutieusement rédigées, remplies de vœux et de rêves.

Lorsque le père Noël est arrivé, l’ambiance s’est emplie de magie et de joie. Les enfants ont été accueillis par le sourire chaleureux du bonhomme en rouge et blanc. Les petites mains tendues, lui ont remis leurs précieuses lettres, exprimant avec enthousiasme leurs souhaits les plus chers. Le père Noël, avec bienveillance, a écouté chaque enfant, promettant de faire de son mieux pour exaucer leurs vœux.

Après ce moment magique, petits et grands ont partagé un délicieux goûter, créant ainsi des souvenirs joyeux et sucrés. Les rires résonnaient dans l’air alors que tous se rassemblaient autour de tables décorées de gourmandises festives. C’était l’occasion parfaite pour renforcer les liens entre les générations et créer une atmosphère de convivialité.