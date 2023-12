Onet-le-Château. Les adhérents du club ont fêté Noël, un peu avant l’heure…

Un joli moment de partage gustatif et convivial, comme le club sait bien les organiser…

Mercredi soir, la réunion du club de cuisine verte fut une belle réussite pour tous les participants. En effet, ces derniers ont fêté Noël, dans la plus pure des traditions (si ce n’est quelques jours d’avance !).

Ce fut en premier lieu, un excellent menu, mais surtout un bon repas préparé par les volontaires du club sous la houlette de Christine, en vraie cheffe de cuisine, que tous ont remercié pour ses talents de cuisinière hors pair.

Mais avant de passer "au vif du sujet", tous ont dégusté l’apéritif préparé par Maguy : un bon ratafia, quelques cocktails, accompagnés par des amuse-bouches originaux et délicieux. Le foie gras poêlé et la lotte en blanquette qui ont suivi, ont ravi les trente participants, car ce fut un vrai bonheur pour les papilles ! Après les fromages de chez nous et la traditionnelle omelette norvégienne, la soirée s’est terminée avec des chansons d’Édith Piaf, reprises en chœur par les convives et la lecture de poèmes de Jean, très appréciés.

Vraiment, ce fut une délicieuse soirée conviviale, associant les mets de bouche et les mets du cœur, comme dans les veillées d’autrefois… La prochaine réunion du club aura lieu mercredi 17 janvier, pour une rencontre avec un producteur local.

Contact au 05 65 67 22 70.