Druelle Balsac. Une soupe au fromage en faveur du Téléthon avec les chasseurs de Balsac

Le concours de belote du mois de décembre organisé par la chasse balsacoise a obtenu un nouveau succès. Les amateurs de cartes s’étaient, une fois de plus, donnés rendez-vous à cette animation qui est devenue incontournable. Mais si la belote attire autant de monde, que dire de la soupe au fromage servie avant. On peut dire sans crainte qu’elle draine à Balsac beaucoup de gourmets, il faut reconnaître que les bénévoles de la chasse ont un don certain pour la cuisiner. La soupe au fromage est un plat complet et traditionnel de notre région qui se mange plus à la fourchette qu’à la cuillère. Cette spécialité à base de pain, d’oignons et de fromage, est servie toute l’année. Elle est surtout réputée pour être servie les lendemains de fête. Elle était souvent apportée aux jeunes mariés dans leur chambre, le lendemain des noces. Encore une soirée réussie par les chasseurs, d’autant plus qu’elle était organisée pour une bonne cause, puisqu’une partie des ventes de soupe était reversée en faveur de la belle association caritative qu’est le Téléthon. Merci et bravo aux organisateurs pour leur accueil et leur générosité envers le Téléthon.