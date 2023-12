4 idées de biscuits maison à réaliser en famille et à mettre au pied du sapin

(ETX Daily Up) - Dans quelques heures, petits et grands passeront en cuisine pour partager un moment de pâtisserie dans le but de confectionner des biscuits. A partager en famille ou pour régaler le Père Noël, chacun a ses propres raisons d'enfiler le tablier... Voici des idées de recettes auxquelles les enfants pourront mettre la main à la pâte.

Les sablés bruxellois de Christophe Felder

Le grand chef pâtissier alsacien a ressorti de ses cahiers d'apprentissage une recette d'origine belge pour les fêtes de fin d'année. Christophe Felder propose de confectionner des sablés bruxellois, à base de cassonade, de cannelle, de clou de girofle et d'amandes. Une recette qui apporte beaucoup de croquant et fait fondre les becs sucrés avec sa touche caramélisée. Si les adultes s'occuperont de détailler les amandes en morceaux, les pâtissiers en herbe pourront quant à eux mélanger les ingrédients et faire la découpe des sablés.

Les amarettis au café d'Edda Onorato

La bloggeuse italienne, mieux connue sous le nom d'un déjeuner de soleil, propose une recette pleine de saveurs et de traditions puisque dans le Piémont et en Ligurie, on a l'habitude de préparer des amarettis à l'occasion des fêtes de fin d'année. Une bonne idée pour les intolérants au gluten : elle ne contient que des blancs d'oeufs, du sucre et des amandes. Les enfants apprécieront particulièrement l'étape consistant à former des boules et à les enrober de sucre glace juste avant d'enfourner. Quant au café, c'est pour le goût, mais on n'est pas obligé d'en ajouter...

Les sablés de Noël de Johanna Le Pape

La jeune cheffe pâtissière adepte des recettes végétales et désucrées vient de publier sur son compte Instagram une recette ultra facile pour réaliser des sablés du début jusqu'à la fin en compagnie de petites mains. Johanna Le Pape n'en oublie pas pour autant ses fondamentaux et troque le sucre en poudre contre un sucre de datte ainsi que de la farine de coco, au lieu de la farine de blé. La pâtissière apporte aussi de la mâche aux biscuits en incorporant de la farine d'avoine.

Les madeleines de François Perret

Pour les familles qui ne sont pas fans de biscuits, rien de tel que des madeleines, mais pas n'importe lesquelles, celles du chef pâtissier du Ritz. Fidèle à sa réputation, le Bressan ne garde pas pour lui les secrets de pâtisserie et a révélé pour ELLE à Table le tour de main de ce petit gâteau moelleux originaire de Lorraine. Au comptoir du Ritz, à Paris, elles sont l'une des coqueluches sucrées incontournables avec leur ribambelle de saveurs, comme celles au citron, au caramel ou à la framboise. Pour réaliser la pâtisserie signature de l'un des meilleurs chefs pâtissiers, on peut aussi compter sur les jeunes toques. Car l'appareil à madeleines ne demande pas beaucoup de dextérité. Pour le pochage dans le moule avant le passage au four, les grands prendront le relais. Mais, tout le monde devra mettre la main à la pâte pour la dernière étape consistant à glacer les madeleines afin qu'elles gardent leur moelleux plus longtemps.