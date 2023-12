Decazeville. En 2024, le district devrait augmenter ses licences

Nous avons déjà évoqué les noms de certains joueurs qui changent de club pour la saison prochaine sur notre secteur. Cet article fait un point sur la quantité des mouvements, qui est plutôt exceptionnelle. C’est Firmi qui tire le gros lot avec 25 nouveaux pratiquants annoncés, "dont quelques nouvelles licences et nous n’avons que deux départs", se réjouit la présidente Adeline Milon. Le Gua fait partie aussi des grands gagnants, avec 16 arrivées pour 4 départs annoncés. "Nous accueillons entre autres 5 féminines et 3 nouvelles licences", développe Robert Lourenço. Montbazens et Bouillac devraient faire partie également des gagnants. Le président Gilles Cavalié fait part de 8 recrues, dont 4 féminines, tandis que 2 à 3 vétérans arrêteraient de prendre leur licence. Du côté du Cochonnet bouillacois, 9 arrivées et 3 départs ou arrêt.

Pour plusieurs autres clubs, il y a une certaine stabilité comme à la Pétanque decazevilloise.

"Nous devrions enregistrer 5 départs pour 3 arrivées", rapporte Gilles Durand, président de Viviez. Même son de cloche à Agnac, Cransac et Penchot annonçant des chiffres à peu près similaires. Cette liste n’est pas exhaustive, ce n’est qu’une tendance bien que cela se précise. S’y ajouteraient peut-être 4 jeunes footballeurs qui prendraient leur première licence à Livinhac, mais le président Henri Gau se montre prudent tant que rien n’est signé.

C’est d’ailleurs valable pour toutes les annonces. Dans tous les cas, la balance serait positive pour le district de Decazeville, cela compenserait ainsi la disparition du club de Trépalou, en comptant aussi la naissance du Phœnix Pétan-club decazevillois et ses 12 joueurs auxquels pourraient s’additionner 3 ou 4 nouvelles licences.