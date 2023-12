Manhac. "Le père Noël est une ordure", une comédie hilarante qui a ravi le public

C’est à nouveau un succès que la troupe de théâtre "Stichomythie et compagnies" a connu à la salle des fêtes de Manhac, invitée par la troupe locale, Déviation.88. Cette pièce de Josiane Balasko est mise en scène par Fabien Austry. Six comédiens de talent qui ont donné le meilleur et le public ne s’y est pas trompé. En ces périodes de fêtes, il est bon de tout oublier pendant deux heures et de rire aux éclats, même pleurer de rire. Une pièce qui a ses adeptes, pour certains l’avoir vu plusieurs fois reste un vrai bonheur, et déjà certaines dates sont réservées pour Noël 2 024. Comme quoi, le père Noël n’est pas tout à fait "une ordure".