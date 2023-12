Villefranche-de-Rouergue. Le village aveyronnais de santons ouvert jusqu’au 7 janvier

Après l’ouverture au public de l’église Saint-Joseph lors des deux derniers dimanches, le village de santons est en accès libre tous les jours, de 14 h 30 à 18 h 30, ce samedi 23 décembre jusqu’au 7 janvier.

Au total, 200 santons, dont une quarantaine d’automates, font vivre ce village miniature. Une véritable carte postale du début du XXe siècle, symbole du patrimoine aveyronnais. On y retrouve les mines de Capdenac, les vignes de Marcillac, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les maisons typiques et tous les métiers d’autrefois.

"On s’amuse avec les copains pour entretenir et toujours améliorer ce village. C’est un plaisir de faire plaisir aux visiteurs", témoigne Vincent Hubert, bénévole et bricoleur.

L’été dernier, l’association Cap Découverte, en charge de ce projet, a reçu au Musée de Cluny à Paris un prix de la fondation du patrimoine de 20 000 euros. Une distinction dans la catégorie "Maintien de la vie en église".

Depuis 2019, l’association entretien et fait vivre cette église qui a été abandonnée pendant 20 ans. Ce village de santons est au cœur de ce projet, pour donner vie à l’église. Plusieurs ateliers sont mis en place avec des lycéens de Villefranche et étudiants de Toulouse, qui apprennent à bidouiller les mécaniques des santons. Un moyen d’y associer la jeunesse.