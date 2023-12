Laissac-Sévérac l'Église. Les lutins laissagais animent le bourg

Pour les fêtes de fin d’année, les associations laissagaises et la municipalité s’associent et jouent les lutins de Noël pour égayer les rues du village.

Aujourd’hui, le vin chaud offert par la municipalité sera animé par la chorale Tutti au chalet place Roland-Saules.

Dimanche, une bonne partie des commerces seront ouverts pour que les habitants puissent préparer leur réveillon. Les horaires sont à retrouver sur la page Facebook de l’association et sur www.amikdo.fr

Jeudi 28 décembre, l’Ucal (union des commerçants et artisans laissagais) propose son quine du réveillon, avec comme toujours, des tenues chics et de très beaux lots qui compléteront les étrennes.

Le vendredi 29 décembre, à 15 h la bibliothèque procédera à des lectures de contes de Noël, suivies d’un goûter offert par l’Ucal et animé par Loktan le magicien, qui déambulera le reste de l’après-midi dans les commerces du village. A 17 h, rendez-vous est donné, place de la Combelle, à la future halle couverte pour découvrir le spectacle "Héroïnes" de la compagnie La Zélée : une pièce de théâtre interactive et familiale, où il est question de chevalières, de sorcières et d’un énorme dragon aux narines fumantes… Entrée 2 €, gratuit pour les moins de 4 ans.

Samedi 30 décembre, le Vélo club organise la Ronde des lutins, une rando à VTT en famille autour du village, ouverte à tous, avec casque obligatoire, départ place Roland-Saules à 9 h 45 et retour à 11 h 30. Il sera temps alors de partager un vin chaud au chalet, offert par les commerçants pour bien finir l’année 2023 !