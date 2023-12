Baraqueville. Noël à l’ensemble scolaire privé

C’était l’effervescence à l’école et au collège pour les derniers préparatifs d’une journée particulière. À 10 h 30, une célébration a rassemblé petits et grands autour du père Manoj curé de Baraqueville venu célébrer l’Avent et marquer ce temps d’unité autour des mots : partage, amitié, joie, paix, pardon, respect et espérance.

L’après-midi, l’association des parents d’élèves a offert un goûter à chaque élève.

Vers 17 heures, après la classe, la salle commune s’est transformée en marché de Noël. Les élèves volontaires se sont improvisés vendeurs d’un soir d’objets décoratifs qu’ils ont fabriqués au préalable.

Un moment convivial, pour les enfants et les parents qui se sont retrouvés autour de pâtisseries et de vin chaud, ce qui a permis à chacun d’attendre le père Noël venu spécialement dans l’établissement pour l’occasion !