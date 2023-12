Rodez. Noël : plus que 48 heures pour la liste des cadeaux locaux

Le compte à rebours a commencé. Plus que quelques heures pour penser aux cadeaux. La production locale est riche. Elle est issue d’un savoir-faire du territoire du Sud-Aveyron.

À la recherche d’idées cadeaux de Noël pour faire plaisir ? Pour les retardataires qui peinent faire un choix, pourquoi ne pas profiter de ce que le Sud-Aveyron a à offrir. Insolites ou non, gastronomiques, culturels, artisanaux ou utiles, Centre Presse vous dévoile une sélection – évidemment non exhaustive – de produits du cru qui feront mouche à coup sûr… en plus de faire vivre les commerces locaux. De quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines, les choix ne manquent pas pour accompagner cette soif acheteuse et l’envie de faire plaisir avec un "patriotisme" de circonstance qui, résolutions 2 024 se profilant, auraient tout à raison – pourquoi pas – d’être un temps soit peu sportif… À vos marques !