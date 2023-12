Rignac. Que la vitrine est belle !

L’association "Un œil sur le passé" a organisé un rassemblement pour présenter sa belle vitrine de Noël située au 6 place du foirail. Plus de quarante personnes se sont retrouvées autour d’un vin chaud particulièrement goûteux et de la traditionnelle fouace rignacoise : "Ça a été un plaisir de recevoir non seulement des membres de l’association mais également des sympathisants qui ne devraient pas tarder à apporter leur contribution au développement de notre association" a déclaré le président Jean-Louis Clergue. La plupart des présents ont pensé qu’à la vue de cette belle vitrine, Jean Férat aurait pu chanter une autre version de sa "Montagne est belle". Et du coup, nombreux se sont volontiers mis à pousser la chansonnette, le "Se canto" et "La Rinhacoise" remportant beaucoup de succès : "De l’avis général, cette initiative est à renouveler, peut être sous des formes légèrement différentes" a conclu le président qui rappelle que l’assemblée générale est fixée au samedi 20 janvier, à 10 heures dans les locaux de l’association ou à l’espace André-Jarlan selon la prévision d’affluence.