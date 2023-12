Mur-de-Barrez. Une plaque en l’honneur de Joseph Chayrigues, maire de 1995 à 2014

Une cérémonie organisée par Pierre Ignace, maire de Mur-de-Barrez et son conseil municipal avait pour but de dévoiler une plaque, en l’honneur de Joseph Chayrigues, qui a été maire de Mur-de-Barrez de 1995 à 2014 et aujourd’hui maire honoraire.

C’est en présence d’Annie Cazard, vice-présidente du conseil départemental, de Jean Valadier, président de la communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène, des maires du secteur Carladez, et de la famille de M. Chayrigues que Pierre Ignace a retracé le parcours de son prédécesseur, soit 19 ans au service de sa commune.

Pierre Ignace a souhaité, d’abord, mettre en valeur l’engagement, le dévouement et le sens de l’intérêt général de M. Chayrigues.

Puis c’est Mme Annie Cazard qui a voulu valoriser le maire honoraire, en insistant sur son engagement au service de la commune, de ses habitants et en général du Carladez. Et elle résumait son intervention avec les mots de respect, humilité, loyauté et solidarité. Pour répondre à ces hommages, M. Chayrigues a insisté pour associer à cet honneur tous les élus municipaux de Mur-de-Barrez et de la Communauté de communes et tout le personnel de service qui ont beaucoup œuvré pour sa réussite. Puis il a développé quelques-uns des grands projets qui se sont succédé au fil des ans : l’humanisation de l’Ehpad, l’achat de la nouvelle mairie, la restauration de l’église Saint-Thomas de Canterbury, la création du lotissement de la Corette, la création d’une nouvelle gendarmerie, la Maison de Santé, le chemin de grande randonnée Icare (GR 465), le rôle important que joue le Collège du Carladez, le plan "façades", l’aménagement du stade municipal, le travail de proximité réalisé avec l’école primaire et maternelle, les importants aménagements de voirie, le rôle essentiel de l’Office de Tourisme, l’achat des bâtiments de l’hôtel de Mandilhac, le comité de jumelage avec Moréac, l’amicale des enfants de Mur-de-Barrez à Paris, le marché du jeudi, le tournage du film "la Princesse de Montpensier".

Puis il a évoqué quelques grands moments vécus par les Barréziens : la venue du président de la République Nicolas Sarkozy, le Concert de musique sacrée avec le chœur polyphonique de l’Institut Pontifical du Vatican, les spectacles équestres, les matches de haut niveau du volley-ball du Carladez et la longue préparation de la visite de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco.

Des réalisations, grâce à la Communauté de communes, ont vu le jour : les Sentiers de l’imaginaire, les travaux de l’eau à Pont la Vieille, l’achat du château de Valon, la restauration de la forge de Murols, la création du manège au Ranch du Barrez, d’un centre de secours pour les pompiers, d’une déchetterie, l’atelier-relais pour la coopérative laitière, la création du gymnase de Pléau et bien sûr les championnats du monde de judo handisport. Ce ne sont que quelques exemples, il y en a bien d’autres.

Enfin, les petits-enfants de M. Chayrigues ont tenu à traduire à leur façon ce que représentait leur grand-père à leurs yeux. Un vin d’honneur, organisé par la municipalité, clôturait cette belle cérémonie.