Ventes de livres : Astérix garde le cap

(ETX Daily Up) - Astérix devrait faire bien des heureux le 25 décembre prochain, à en croire le classement des ventes de livres établi par Edistat. L'irréductible Gaulois conserve la tête cette semaine encore avec "L'Iris Blanc", confirmant son statut de leader à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il devance un autre héros de bande dessinée, Gaston Lagaffe, dont le retour fait sensation parmi les lecteurs. Jean-Baptiste Andrea grimpe quant à lui sur la troisième marche du podium avec "Veiller sur elle", Prix Goncourt 2023.

Classement des meilleures ventes de livres du 11 au 17 décembre 2023 :

1. "Astérix T.40 - L'Iris blanc", René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro et Didier Conrad (Hachette)

2. "Gaston T.22 - Le retour de Lagaffe", Delaf (Dupuis)

3. "Veiller sur elle", Jean-Baptiste Andrea (L'Iconoclaste)

4. "Son Odeur après la pluie", Cédric Sapin-Defour (Stock)

5. "One Piece T.106", Eiichiro Oda (Glénat)

6. "Le voyage de Shuna", Hayao Miyazaki (Sarbacane)

7. "13 à table !", Philippe Besson, Michel Bussi, Maxime Chattam, François d'Epenoux, Lorraine Fouchet (Pocket)

8. "La Tresse", Laetitia Colombani (Le Livre de Poche)

9. "Triste tigre", Neige Sinno (P.o.l)

10. "Mortelle Adèle et les Reliques du Chat-Lune", Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan and Co)





Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.