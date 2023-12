De l'Île d'Oléron au marché de Rodez, les huîtres de Pascal Tafforet

Depuis douze ans maintenant, l'ostréiculteur effectue plus de 1 000 km aller-retour pour proposer ses fruits de mer sur le marché de Noël. De quoi régaler nos papilles en ces repas de fêtes.

Qui dit réveillon de Noël, dit huîtres et crustacés ! Sur nos tables en cette fin d'année, ils sont incontournables. Alors, pour éveiller nos papilles en cette période de fêtes, bon nombre d'entre nous les dégusterons lors de gargantuesques repas.

Et pour dénicher la perle rare, pourquoi ne pas se rendre sur le marché de Rodez, ce samedi 23 septembre, où, du boulevard d'Estourmel à la place du Bourg, de nombreux commerçants sortiront leurs plus belles pièces sur leurs étals.

Parmi eux, rendez-vous rue Frayssinous, où Pascal Tafforet, souvent accompagné par son épouse Valérie, effectue chaque semaine 1 000 km aller-retour pour proposer ses produits aux Ruthénois. Venu de l'Île d'Oléron, c'est par l'un de ses voisins ostréiculteurs qu'il débarque sur le Piton. "Il se rendait ici depuis plus de vingt ans, quand j'ai appris qu'il cédait sa place sur le marché j'ai sauté sur l'occasion", raconte-t-il. Et l'histoire dure depuis plus de douze ans !

Pour compléter ce périple, il se rend à Olemps le jeudi, à Espalion le vendredi, avant de conclure son escapade montagnarde à Rodez. Un marché qu'il apprécie particulièrement. "C'est super ici, l'ambiance est très bonne et très conviviale, j'apprécie la relation que j'entretiens avec mes clients", sourit-il. Un périple qu'il mène pendant six mois, d'octobre à avril, la saison des huîtres, le reste de l'année étant consacré à la reproduction et l'élevage de ces mollusques marins.

"La Rolls-Royce des huîtres !"

Car lorsqu'il arrive ici, c'est le dépaysement. L'océan et son Île d'Oléron natale lui manque bien évidemment, lui, le marin de toujours. "Quand je viens ici, je dis toujours que je vais dans le nord", plaisante-t-il, dans cette rue Frayssinous au climat si rude. Mais ses clients ne le remplaceraient pour rien au monde. D'ailleurs, de nombreux restaurateurs de la préfecture aveyronnaise ne s'y trompent pas, en s'approvisionnant chez lui.

Son produit phare ? Les huîtres pousse en claire, élevées entre quatre à huit mois dans un écrin de sable, d'océan et de marée. "La Rolls-Royce des huîtres", vante le producteur, qui dispose d'un espace de 2,5 hectares d'élevage à Bourcefranc-le-Chapus. Un métier difficile reconnaît-il, évoluant au gré des saisons, mais qu'il aime plus que tout, ne perdant jamais le décor de carte postale qui l'entoure.

Et que ceux fâchés avec ce produit se rassurent, l'ostréiculteur a plus d'un tour dans son sac, et saura de quoi vous régaler avec ses coquilles Saint-Jacques, bigorneaux ou autres langoustines.