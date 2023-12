Luc-la-Primaube. MJC : les enfants ont vécu des moments forts avant les vacances de Noël

Avant ou pendant Noël, organiser de petits ateliers créatifs avec les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC de Luc-la-Primaube est idéal pour profiter au maximum de la magie des fêtes, de cette douce période où, à l’abri du froid, on se retrouve en famille autour d’un chocolat chaud et de délicieux sablés faits maison.

Avant Noël, les enfants sont souvent très impatients. Ils débordent d’idées, d’envies, et bien sûr ils pensent aux cadeaux, à tout ce qu’ils ont pu demander au père Noël. Le DIY est donc là pour les faire patienter et pour développer leur créativité. C’est pour cela que Mélanie a proposé aux enfants de 6 à 8 ans de participer à l’ambiance de fête en confectionnant des décorations de Noël faciles à faire. Ils se sont appliqués à faire des pièces de puzzle dépareillées, des rennes avec des rouleaux de papier toilette… Ils ont adoré ces activités créatives. Quelle bonne odeur se dégageait, salle Amérique à l’espace Antoine St-Exupéry ! Les enfants de 3 à 5 ans, vêtus d’un pull moche, ont cuisiné des gâteaux des nuances et les 9 ans et plus ont confectionné leur goûter.

La MJC sera fermée du 25 décembre au 1er janvier inclus.

Elle sera cependant ouverte pendant les vacances de Noël du 2 au 5 janvier.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.