2023 en Aveyron : retour sur l'incroyable histoire de Sixtine, le veau à six pattes sauvé de l’abattoir !

En ce jour de Noël, le compte à rebours vers la nouvelle année démarre. L'occasion de revenir sur les temps forts qui ont marqué 2023 dans l'actualité aveyronnaise. On démarre par les insolites.

Tout est bien qui finit bien pour le veau né avec six pattes à Saint-Geniez-d’Olt en 2022. Alors que dans ces mêmes colonnes, nous avions relaté cette naissance extraordinaire et l’opération par la clinique vétérinaire locale afin d’enlever les deux membres en trop, au niveau du dos, l’animal avait ensuite grandi normalement.

Le hic, c’est que comme dans bon nombre d’élevages aveyronnais, il était destiné à l’abattoir. Mais à la suite d’une vidéo publiée par le journaliste Hugo Clément, plusieurs associations de défense animale sont montées au créneau pour racheter l’animal (30 millions d’amis, fondation Bardot…).

Une vague de critiques

L’éleveur, confronté à une vague de critiques sur les réseaux sociaux, a alors fini par accepter l’offre de l’association Oaba (Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir) pour lui racheter la bête, et ainsi lui laisser la vie sauve. "On a eu beaucoup d’appels et de mails de personnes qui s’insurgeaient de la décision de l’éleveur, mais nous sommes dans une zone rurale, avait indiqué au Parisien la clinique vétérinaire du Causse à l’Aubrac, toujours en lien avec l’agriculteur. C’est grâce aux éleveurs que l’on fait manger la France, il a juste fait son métier et prend soin de ses bêtes. C’est une bonne nouvelle que cette histoire se termine bien".

Elle coule des jours heureux en Isère

"Ce veau, qui s’avère être une femelle et que nous avons décidé d’appeler Sixtine, se verra donc offrir une belle et paisible retraite dans l’une de nos fermes partenaires, à l’abri de toute exploitation", avait pour sa part souligné l’association animale dans un communiqué de presse. Depuis 1993, cette association intègre ces animaux à son troupeau du bonheur, 560 animaux de ferme (veaux, vaches, cochons, poules, porcs, chevaux, ânes) qui vivent jusqu’à leur mort naturelle dans 40 fermes partenaires, dont 8 en Isère. C’est là que Sixtine a atterri. Pour une paisible vie.

Proche d'Automne, un boeuf plus âgé

"Il faut bien avouer effectivement que dans son malheur, Sixtine a eu de la chance. Et c’est aussi pour ça qu’on est intervenu. Elle avait déjà eu cette première chance d’avoir survécu à une opération chirurgicale extraordinaire. Il aurait été, selon nous, plutôt absurde de l’envoyer à l’abattoir, vu cette survie exceptionnelle", se sont félicités les bénévoles de l’association dans plusieurs médias. En octobre dernier, Sixtine a fêté son premier anniversaire. Et selon les dernières nouvelles, elle se porterait à merveille et se serait même déjà acoquinée avec Automne, un bœuf plus âgé qu’elle…

L’opération de sauvetage a, elle, coûté 3 500 € à l’association.

rétrospective réalisée par mathieu roualdès