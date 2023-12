2023 en Aveyron : disparition d'Audrey Baltrons, une Aveyronnaise dans l'affaire Jubillar, faucheurs volontaires, une année de faits divers et d'affaires judiciaires

On poursuit notre rétrospective de l'année 2023 en s'arrêtant sur les faits divers et les affaires judiciaires qui ont marqué l'année en Aveyron.

Pédopornographie, l’élu à la petite enfance condamné

Longtemps premier adjoint de la commune de La Cavalerie et élu communautaire, Jean-Michel Monbelli-Valloire avait notamment en charge la petite enfance… Sans que personne n’imagine que dans son ordinateur, cet ancien militaire collectionnait des milliers d’images et vidéos pédopornographiques - 150 000 au total ! C’est à l’issue d’un coup de filet national qu’il a été interpellé en novembre 2022 avant d’être présenté au tribunal judiciaire de Rodez en cette fin d’année. L’homme, à la retraite, s’est dit « soulagé » d’avoir été arrêté et a reconnu « se sentir pervers ». Il a écopé de deux ans de prison avec sursis. Et une obligation de soins. Il n’a plus de fonctions politiques.

Une randonneuse retrouvée morte dans les Pyrénées

Isabelle Leroy, Aveyronnaise âgée de 50 ans, a été retrouvée sans vie par la police espagnole le 3 octobre dernier. Ses proches avaient signalé sa disparition plus d’une semaine avant, le 24 septembre, alors qu’elle était partie randonner dans les Pyrénées. À la tête d’une base de canoë-kayak dans le sud du département, elle aurait été victime d’une chute selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs.

Plusieurs incendies dans l‘Ouest-Aveyron

Si l’été 2022 avait été particulièrement brûlant pour le département, 2023 fut plutôt calme. On retiendra néanmoins l’incendie dit de Viviez, en août. Vingt-deux hectares sont partis en fumée et plusieurs personnes ont été évacuées de leur domicile.

Plus tôt dans le mois, le 8, c’est un incendie dans un poste source à Aubin qui avait privé 80 000 foyers d’électricité. Cinq membres du personnel présents sur les lieux furent légèrement blessés.

Opération d’ampleur sur l’A75 pour stopper un go fast

De la Normandie à l’Aveyron, l’enquête menée par la gendarmerie pour arrêter une bande de trafiquants a balayé une vaste partie du pays. Dans la nuit du 6 au 7 octobre, une cinquantaine de militaires parmi lesquels des membres du GIGN et un hélicoptère ont intercepté un go fast - ces voitures puissantes lancées à pleine vitesse sur les routes pour transporter de la drogue - sur l’A75, à hauteur de la commune de Verrières. Dans le véhicule : 420 kg de cannabis, pour une valeur estimée à 3,4 millions d’euros.

Condamné à 10 ans pour le viol de sa fille

En septembre dernier, devant la cour d’assises de l’Aveyron, un père de famille ruthénois, 48 ans, a écopé de dix ans de réclusion criminelle et a été écroué pour la viol de sa fille, 18 ans à l’époque des faits et souffrant d’une grave déficience mentale. Celle-ci avait indiqué à ses proches qu’elle avait subi le viol lors d’une nuit au domici-le familial de son père, en 2017. Lui, a toujours nié les faits.

Une Aveyronnaise dans l’affaire Jubillar

Alors que la tenue du procès de Cédric Jubillar en 2024 suscite bon nombre de débats, on apprenait cette année qu’une avocate aveyronnaise intervient dans le dossier. Il s’agit de la Ruthénoise Me Géraldine Vallat, installée à Paris. Elle défend depuis plus d’un an les intérêts de Nadine Jubillar, la mère de l’accusé Cédric Jubillar. « Elle aussi attend la vérité ! », nous confiait l’avocate, en mai dernier.

Onet : plainte déposée après le décès de deux enfants

Abdoul et Naël avaient six et neuf ans. Le 26 novembre 2022, ces deux frères sont morts dans l’incendie de leur appartement, rue des Fauvettes à Onet-le-Château. Dans ce quartier des Costes-Rouges, personne n’a oublié, tant l’émotion fut grande.

Au début de cette année, on a appris le dépôt d’une plainte de la famille des défunts ainsi que de plusieurs habitants des HLM. Dans nos colonnes, leur avocat, Me Pascal Nakache, a demandé l’ouverture d’une information judiciaire « rapidement » et « une enquête exemplaire », tout en pointant du doigt la responsabilité de l’office public de l’habitat de Rodez Agglomération. À suivre.

Toujours sans nouvelle d’Audrey Baltrons

Vendredi 10 février, Audrey Baltrons dépose ses enfants à l’école, va boire un café chez sa mère, puis disparaît dans le secteur de Decazeville. Depuis, la mère de famille n’a plus donné signe de vie. Les recherches sont longtemps restés vaines. Selon les dernières informations, le parquet de l‘Aveyron comme les enquêteurs privilégiaient la piste du suicide. Sans que le corps ne soit retrouvé.

Mort de Morgan Keane : deux ans de prison avec sursis

Le chasseur aveyronnais qui a tué, en 2020, le Franco-Britannique Morgan Keane, 25 ans et né à Villefranche-de-Rouergue, dans le Lot a été condamné en janvier par le tribunal correctionnel de Cahors à deux ans de prison avec sursis et une interdiction de chasser à vie, alors que le ministère public avait requis un emprisonnement de six mois. Le directeur de la battue au cours de laquelle l’accident de chasse s’est produit a lui été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis et à un retrait du permis de chasse pendant cinq ans.

55 faucheurs volontaires condamnés à Rodez

Début juin, cinquante-cinq faucheurs volontaires ont été condamnés à diverses peines d’amende par le tribunal de Rodez. Ils étaient poursuivis pour avoir commis des détériorations dans un entrepôt de la RAGT à Calmont et pour avoir « dégradé » des sacs de semences qu’ils soupçonnaient d’avoir été rendues tolérantes aux herbicides.

Nouveau DDSP, nouvelle présidente du tribunal

Il y a eu du turnover cette année dans le milieu judiciaire. A commencer par la présidence du tribunal. La magistrate Mélanie Cabal a succédé à Robin Planes. Du côté des forces de police, du turnover a également eu lieu. Philippe Dussaix, ancien enquêteur au 36, quai des Orfèvres, a pris le poste de directeur départemental de la sécurité publique.

Au tribunal, en cette fin d’année, le parquet de Rodez a également eu le bonheur d’accueillir un cinquième poste : avec le retour de Chérif Chabbi, qui revient après deux ans passés comme procureur de Castres.