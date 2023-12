2023 en Aveyron : l’accident de minibus avait coûté la vie à un éducateur sportif

On poursuit notre rétrospective de l'actualité 2023 avec un focus sur les faits divers et les affaires judiciaires qui ont marqué l'année.

La RN 88 fut une nouvelle fois le théâtre d’un tragique accident de la circulation cette année. C’était un dimanche soir, le 14 mai 2023. Ce soir-là, une équipe de jeunes de l’Avenir Foot Lozère rentre d’un tournoi à Muret dans la Haute-Garonne.

L'équipe de football rentrait d'un tournoi

Leur trajet s’arrêtera au niveau de la commune de La Loubière, près de la Baraque-de-Turc. Au volant d’un minibus, un éducateur âgé de 26 ans perd le contrôle de son véhicule. Il effectuera plusieurs tonneaux. Grièvement blessé, le jeune homme est décédé le lendemain des suites de ses blessures.

Six enfants passagers ont également été touchés par l’accident et transportés vers le centre hospitalier de Rodez. Certains y sont restés plusieurs jours. "Un terrible accident de minibus transportant de jeunes footballeurs a coûté la vie à leur entraîneur de 26 ans. Très émue par ce drame, j’adresse mes pensées à ses proches et à sa famille. Tout mon soutien également aux blessés et aux victimes en état de choc", a tweeté dès le lendemain du drame la ministre aux Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

La famille du sport endeuillée

Une cellule de soutien psychologique a rapidement été mise en place pour les enfants présents lors de l’accident et plus généralement pour tout le club de l’Avenir Foot Lozère, profondément touché et meurtri par ce fait divers. Sur les réseaux sociaux, de très nombreux messages de condoléances et de soutiens ont été partagés par le monde du football.

A lire aussi : Drame sur la route : un mort et plusieurs blessés, ce que l'on sait du terrible l'accident de minibus transportant de jeunes footballeurs

Sur place le soir du drame, la maire de La Loubière, Magali Bessaou, s’était dite "triste qu’une telle chose arrive sur notre commune". "Dans cette période où on travaille sur la RN 88, j’espère que les anti-tout pourront comprendre l’importance de ce chantier. Il faut que la nouvelle RN 88 permette de sauver des vies à l’avenir…", avait-elle ajouté.