2023 en Aveyron : scène d'horreur à Coupiac, retour sur la sordide affaire du corps démembré retrouvé dans la nature

Centre Presse Aveyron poursuit sa tournée des rétrospectives de l'année 2023 avec un arrêt sur les faits divers et les affaires judiciaires qui ont marqué l'année. Début février 2023, "Diego", un quinquagénaire vivant à Coupiac et passionné de pétanque disparaît. Quelques jours plus tard, des restes de son corps sont retrouvés dans la nature.

Georges Meichler avait 60 ans. Dans la vallée du Tarn, où il vivait reclus dans un bois entre les petits villages de Brasc et de Coupiac, on l’appelait "Diego". Le 5 février 2023, son ex-compagne et sa fille signalent sa disparition à la gendarmerie de Saint-Sernin-sur-Rance.

"Il n'envoie jamais de textos"

Plusieurs joueurs de pétanque du coin sont également inquiets de ne plus voir le sexagénaire venir participer aux parties quotidiennes… On le sait malade mais pas plus. Et à cette heure-ci, personne n’imagine l’horreur. Les enquêteurs ne vont pas tarder à le découvrir. Puis, la fille du disparu le jure : elle a reçu des SMS de son père qui ne lui ressemblent pas. "Et il n’envoie jamais de textos", dit-elle…

"Ça va être difficile à entendre"

La piste de l’homicide est alors rapidement prise au sérieux. Et trois jours après l’alerte de la disparition, les gendarmes parviennent à localiser le véhicule de "Diego". Il se trouve sur la commune de Camarès. Deux personnes circulent à son bord ! Il s’agit de Philippe Schneider, 67 ans et ancien pizzaïolo du coin, et de sa compagne Nathalie Caboubassy, 43 ans.

Le concubin de son ex-compagne passe aux aveux

Dans leur appartement, situé dans un ensemble HLM du village du Sud-Aveyron, sont retrouvés plusieurs affaires et objets appartenant au disparu. Placé en garde à vue, le couple explique d’abord posséder les clés de la voiture pour "nourrir les chiens" de "Diego", parti en vacances… La version ne tient pas. Le couple passe alors aux aveux. Et ils font froid dans le dos. Devant les enquêteurs, Philippe Schneider, qui fut boucher dans l’Est de la France, dit s’être disputé avec "Diego" puis l’avoir poussé lors de la rixe. Il serait alors "accidentellement tombé", ce qui a provoqué sa mort.

Le récit de l'horreur

Philippe Schneider serait allé récupérer chez lui une feuille de boucher, avant de revenir à Coupiac et d’y entamer sa macabre besogne, qu’il a racontée en détail pendant sa garde à vue, après quelques précautions oratoires : "Ça va être difficile à entendre, je ne sais pas si je vais trouver les mots." "Il semble qu’il a d’abord vidé les viscères qu’il a fait griller dans le poêle à charbon du domicile de la victime, avant de découper le corps et d’en placer les morceaux dans plusieurs sacs à gravats", explique une source proche de l’enquête.

Un mobile encore flou

Aidé d’un ami, un jeune homme millavois, qui jure depuis ne pas avoir participé au dépeçage, le meurtrier présumé auraient transporté les restes sur un terrain isolé de Coupiac, lui appartenant, sur lequel il avait l’habitude de se retrouver pour bivouaquer avec des amis. Là, ils auraient constitué deux bûchers différents, sur lequel ils auraient fait brûler pendant de longues heures les restes du corps de leur victime…

Un fort parfum de javel

Détail encore plus macabre : certains morceaux du corps auraient été jetés dans de l’eau en train de bouillir sur un trépied. Les gendarmes ont saisi sur le terrain un évier, des casseroles et des couteaux, sur lesquels flottait un fort parfum d’eau de javel. Ils n’ont en revanche retrouvé presque rien du corps… La compagne de Philippe Schneider, Nathalie Caboubassy n’a jamais reconnu une quelconque implication dans cette séquestration ou ce recel de cadavre.

En détention provisoire

Le couple est aujourd’hui en détention provisoire, tout comme le jeune homme millavois impliqué dans cette macabre affaire. La question du mobile, elle, reste encore très floue : pourquoi "Diego" a-t-il été tué ainsi ? S’agissait-il d’une question de dettes, comme cela a pu être évoqué ? D’avances envers la compagne de Philippe Schneider ? D’expériences cannibales, voire mystiques, le meurtrier présumé ayant un profil particulier comme en attestent plusieurs de ses publications sur les réseaux sociaux évoquant la fin du monde et bien d’autres théories complotistes ? Le procès pourrait éclairer tout cela. Il promet d’être particulièrement insoutenable.