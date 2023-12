2023 en Aveyron : stationnements gênants, animaux en folie, rumeurs improbables... retour sur les faits insolites de l'année

En ce jour de Noël, le compte à rebours vers la nouvelle année démarre. L'occasion de revenir sur les temps forts qui ont marqué 2023 dans l'actualité aveyronnaise. On démarre par les insolites.

Elle tombe nez-à-nez avec un python dans ses toilettes

Jeudi 1er juin 2023, boulevard Saint-Antoine à Millau, les policiers millavois sont requis par une habitante d’un immeuble qui, en se rendant dans ses toilettes, se retrouve en présence d’un serpent qui occupe le lieu d’aisances. Surprise par la présence de cet animal, peu commun, elle garde son sang-froid et ferme rapidement la porte. "Le serpent fait environ 2 mètres et est posé à côté des toilettes", indique la police nationale de Millau. Pompiers et policiers se déplacent pour identifier l’animal. Il s’agit d’un serpent appartenant à la race des pythons, qui n’est pas venimeuse.

"Les policiers contactent l’ensemble des occupants de l’immeuble et finissent par trouver la propriétaire du fugitif qui habite le bâtiment", indique la police de Millau. Ce dernier s’est échappé de son vivarium et a décidé d’emprunter les canalisations des toilettes pour se retrouver quelques étages plus bas et ressortir dans une cuvette de toilettes. "L’enquête est en cours pour déterminer la conformité de la possession de cet animal", termine la police nationale.

Un python a effrayé une habitante de Millau. Pixabay - Illustration

Des chiens sauvés de l’enfer par la SPA de Rodez

Chapeau ! Fin janvier, à Alrance, dans le Sud-Aveyron, neuf chiens ont été retrouvés dans un piteux état, sans eau ni nourriture. Absents, les propriétaires étaient partis dans un autre département sans se préoccuper de leurs animaux. Ils seront d’ailleurs convoqués par la justice prochainement pour ces actes de cruauté. "On est vraiment arrivé à temps !", confiait à l’époque Jean-Pierre Blanc, directeur de la SPA de Rodez, qui, avec ses équipes, a assuré le « sauvetage » des chiens. Avant de leur offrir des soins et une deuxième vie bien plus joyeuse. Chaque année, les bénévoles du refuge assurent de nombreux sauvetages. Et ils méritent d’être mis en lumière.

Ils sauvent un séquoia de l'abattage

Début décembre, plusieurs militants ont empêché l’abattage d’un séquoia centenaire à Saint-Affrique. Ce dernier devait être abattu dans le cadre du chantier de la future plateforme multimodale de la ville. La suspension de l’abattage a été prononcée par le maire, Sébastien David en attendant de trouver des solutions pour inclure l’arbre au sein du projet.

Cabrel aime l’aligot

Une voix mythique de la chanson française a déclaré sa flamme à l’Aveyron cette année… et particulièrement à sa gastronomie ! Dans un long entretien accordé à Mouloud Achour, animateur de l’émission "Clique" sur Canal, Francis Cabrel n’a pas manqué de saluer le territoire aveyronnais lorsqu’il a été interrogé sur ses préférences culinaires. "Le plat ultime ? C’est l’aligot ! Quand je vais à Rodez, je demande de l’aligot direct. L’Aveyron, c’est un département où on mange super bien", a-t-il déclaré.

Des canetons achetés avec des faux billets

C’est un drôle de commerce pour écouler des faux billets. Cette fin d’année, les gendarmes de l’Aveyron ont interpellé trois hommes soupçonnés d’avoir acheté 33 canetons à un agriculteur avec de fausses coupures de 20 et 50 €. Les suspects, domiciliés dans le Tarn-et-Garonne, ont répondu à une annonce sur Leboncoin fin octobre et auraient fait d’autres victimes dans la région.

Des cigognes à Aubin

Ont-elles confondu l’Aveyron et l’Alsace ? De mémoire d’Aveyronnais, c’est en tout cas du jamais vu. Début octobre, des centaines de cigognes ont fait escale à Aubin, au cours de leur migration vers des terres plus chaudes. Perchées sur des toits d’habitation, elles n’ont pas manqué d’attirer les regards des riverains et autres promeneurs interpellés par ces volatiles d’une taille assez imposante.

Un chevreuil dans les rues de Rodez

ll a passé trois jours à errer à proximité du centre-ville, à la plus grande surprise des riverains de l’avenue de Bordeaux. Fin mai, ils ont aperçu un chevreuil dans leur quartier avant qu’il ne soit capturé par la Fédération départementale de chasse et relâcher dix kilomètres plus tard. L’histoire ne dit pas si l’animal sauvage égaré a apprécié sa petite virée citadine…

Le chevreuil s'est retrouvé nez à nez avec des automobilistes près du centre des finances publiques. Y.G. Y.G

Il se jette à l’eau pour échapper à un contrôle !

Dimanche 30 avril, alors qu’ils effectuent un contrôle banal, les gendarmes de Villefranche-de-Rouergue ont été confrontés à une situation pour le moins inhabituelle. Car un conducteur fortement alcoolisé s’est montré prêt à tout pour échapper aux forces de l’ordre. Jusqu’à faire demi-tour à leur vue et se jeter ensuite dans le Lot pour tenter de rejoindre la rive opposée…

Si cela peut prêter à sourire, ce geste désespéré aurait néanmoins pu virer au drame. Car après l’intervention de plongeurs du centre de secours de Decazeville, le jeune homme a été repêché en hypothermie. Sa température corporelle avait chuté à 31 degrés !

Daft Punk en Aveyron ?

Que tous les fans se rassurent, il s’agissait d’un poisson d’avril du quotidien Libération. Et il n’est pas passé inaperçu puisque voilà des années que les rumeurs sur le retour du célèbre groupe aux casques futuristes ne cessent de s’accumuler sur la toile. Un concert à Saint-Geniez, avec Pharell Williams, comme l’annonçait le quotidien, c’était quand même un peu gros…

De périlleux stationnements

Une jeune femme, approchant la trentaine d’années, revenait d’une formation dans la région toulousaine dans la nuit ue vendredi 10 à samedi 11 mars 2023. Il lui restait encore bien de la route à faire pour rentrer chez elle en Savoie, elle a donc garé son camping-car pour se permettre un peu de sommeil… mais au mauvais endroit.

Sur le parking placé en zone inondable à Laissac, dans l’avenue de Séverac, la jeune conductrice a dormi jusqu’au petit matin. Lorsqu’elle a ouvert les yeux, son véhicule avait été inondé en raison des fortes pluies de la nuit, il y avait 80 centimètres d’eau à l’intérieur du camping-car. Les pompiers, les gendarmes et la municipalité sont intervenus pour prendre en charge la conductrice malchanceuse. Elle a été conduite au centre social de Laissac pour récupérer des vêtements secs et de quoi manger. On lui souhaite bon courage pour le reste du chemin à parcourir jusqu’en Savoie.

Fin février, les gendarmes de la brigade de Laissac ont été appelés pour un accident de la circulation qui venait de se produire. Fort heureusement, il n’a fait aucun blessé, mais le véhicule se trouvait dans une situation très cocasse. La voiture était posée sur un pot de fleurs renversé. Selon les forces de l’ordre, la conductrice aurait confondu la marche arrière et la marche avant au moment de quitter son déplacement…

La voiture finit dans l'escalier

C’est un spectaculaire accident. Dimanche 28 mai, vers 16 heures, à l’intersection de la rue François-Mahoux et de la rue Henri Dunant à Rodez, un automobiliste perd le contrôle de son véhicule sans permis. Pour finir sa course dans un escalier pour le moins étroit ! La voiture s’est retournée sur le côté, le conducteur et son épouse, passagère, ont dû être désincarcérés par les sapeurs-pompiers.

Tous deux, âgés de 90 ans, ils ont été transportés au centre hospitalier de Rodez pour de légères blessures. La voiture est un modèle sans permis, tout neuf, et il semblerait que le malheureux conducteur ne s’était pas encore vraiment familiarisé avec ce modèle. Ayant vraisemblablement emprunté la rue François-Mahoux, qui accuse une forte descente, il aurait eu des difficultés à actionner la pédale de frein, parvenu au droit de la rue Henri-Dunant. Au bas de la côte, c’est un petit escalier, longeant le bâtiment de la Fédération des œuvres laïques, qui a accueilli le véhicule, lequel s’est retourné sous l’effet de la vitesse.

La voiture en fâcheuse posture. Ses deux occupants ont été blessés. CPA - C.C

Coincé... sous le porche

Il y a des moments où il faudrait plus se fier à son instinct qu’à des outils modernes… Le 16 mars, un fourgon de livraison s’est retrouvé coincé sous le porche reliant l’allée des Chênes à l’avenue de la Basilique dans le village de Calmont. Le conducteur du véhicule ayant (un peu trop) suivi les indications du GPS s’est engagé sous ce passage plus que délicat à négocier.

Comme on le voit sur la photo, celui-ci a été bloqué car le toit du camion a touché le plafond. Pour se sortir de ce mauvais pas, il a suffi de dégonfler les pneus pour provoquer l’abaissement du camion. Sorti de sa fâcheuse position, un témoin a proposé de regonfler les roues avec son compresseur. Tout est bien qui finit bien, avec pour seule conséquence : du retard dans les livraisons.

Le camion a suivi à la lettre les indications du GPS. Aussi rare que cela puisse paraître, ce n'était pas la meilleure idée... DR

Des policiers qui courent après un lama…

Non, vous ne rêvez pas, cela est bien arrivé. Et c’était à Millau mardi 28 mars. Il est 8 h 35 ce jour-là, lorsque les services du commissariat de police de Millau sont appelés par plusieurs automobilistes pour une divagation d’animaux à hauteur de la D809, avenue du Languedoc à Millau.

Se rendant sur place, les forces de l’ordre constatent qu’un lama se trouve sur la chaussée en pleine voie dans la cote de La Cavalerie. Visiblement, "ce dernier tentait de retrouver un congénère dans un enclos qui se trouve à proximité", confie la police. L’animal qui déambulait en pleine voie, échappe à plusieurs collisions avec des véhicules en circulation.

En plein effort, les forces de l’ordre tentent à plusieurs reprises de capturer ou de maintenir au bord de la route l’animal afin de ne pas gêner les usagers. "À plusieurs reprises, on l’empêche de percuter les véhicules en circulation", ajoutent les services. Après 45 minutes de négociations avec l’animal "qui ne s’est pas montré coopératif", l’engagement de trois véhicules de police et six agents pour couper l’axe de circulation, policiers et propriétaires finissent par capturer l’animal qui a pu être acheminé dans son enclos.

Cette aventure qui se finit bien "nous permet de rappeler que les propriétaires d’animaux doivent veiller à maintenir les clôtures en l’état pour éviter la divagation d’animaux", ajoutent les forces de l’ordre. Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.