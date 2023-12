"Logique futile de la guerre" entre Israël et le Hamas : plus de 100 morts dans des bombardements à Gaza pour la nuit de Noël

Les frappes aériennes et terrestres de l'armée israélienne ont commencé peu avant minuit, ce dimanche 24 décembre.



Les frappes aériennes israéliennes ont tué au plus de 100 personnes à Gaza, selon les autorités sanitaires palestiniennes, au cours de l'une des nuits les plus meurtrières dans l'enclave depuis le début de l'offensive d'Israël contre le Hamas.

Les frappes qui ont commencé quelques heures avant minuit ce dimanche 24 décembre se sont poursuivies jusqu'à tôt ce lundi, jour de Noël.

Des habitants et les médias palestiniens ont déclaré qu'Israël avait intensifié les bombardements aériens et terrestres sur la bande de Gaza. Au moins 70 personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne sur le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas, Ashraf al Qidra, ajoutant que les victimes étaient en grande partie des femmes et des enfants.

L'armée israélienne a dit se don côté qu'elle allait examiner les informations rapportées concernant Maghazi et qu'elle s'engageait à minimiser les dommages causés aux civils.

Des médecins ont déclaré qu'une frappe aérienne israélienne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, avait tué 23 Palestiniens.

Huit autres personnes ont été tuées dans des frappes sur les localités voisines de Bureij et Nusseirat, ont rapporté des responsables de la santé. Plusieurs habitants ont lancé des appels sur les réseaux sociaux pour trouver un abri après avoir quitté leurs maisons à Bureij. "J'ai 60 personnes à la maison, des personnes qui sont arrivées chez moi en croyant que la zone centrale de Gaza était sûre. Maintenant, nous sommes à la recherche d'un endroit où aller", a déclaré Odeh, qui résidait dans un camp de réfugiés.

Le pape déplore la "logique futile de la guerre"

Selon le Croissant-Rouge palestinien, qui a publié des images de résidents blessés transportés vers des hôpitaux, les avions de guerre israéliens bombardaient les routes principales, empêchant le passage des ambulances et des véhicules d'urgence.

Le clergé a annulé les célébrations à Bethléem, la ville de Cisjordanie occupée par Israël où la tradition chrétienne veut que Jésus soit né dans une étable il y a 2.000 ans.

Le pape François a déploré que le message de paix de Jésus soit noyé dans la "logique futile de la guerre" sur la terre même où il est né. Dans son discours "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde) pour Noël, le souverain pontife a également qualifié d'"abominable" l'attaque du 7 octobre contre Israël et lancé un nouvel appel à la libération d'une centaine d'otages détenus à Gaza.

Les chrétiens palestiniens ont organisé une veillée de Noël aux chandelles à Bethléem, avec des hymnes et des prières pour la paix à Gaza, au lieu des célébrations habituelles. Dans les églises, les figurines de la Nativité ont été placées au milieu des décombres et des barbelés en signe de solidarité avec la population de Gaza.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images de sapins de Noël couplés avec une explosion de bombe ont circulé.