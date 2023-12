Pour ces fêtes de Noël, pour skier en Aveyron, direction... le Cantal, les stations de l'Aubrac sont fermées

Les stations de l'Aubrac dépourvues de neige, c'est vers celle du Lioran, la plus proche, que les fondus de poudreuse du département peuvent se tourner pour skier entre Noël et le Nouvel an.

Elles comptaient ouvrir pour les fêtes : les stations de l'Aubrac (Brameloup et Le Bouyssou) ont baissé le rideau qu'elles comptaient relever pour recevoir les familles en ces fêtes de fin d'année. La faute à pas de neige. Le Bouyssou, la station de Laguiole, pensait ouvrir ses pistes pour ce samedi 23 décembre, après les chutes de neige du début du mois. Hélas, les pluies alliées à un redoux des températures n'aura pas permis de garder ne serait-ce que de la neige artificielle entre les piquets. La station est donc restée fermée pour Noël, et si elle rappelle que les parcours raquettes en randonnée pédestre et les pistes de ski de fond en VTT restent en accès libre, il n'y avait personne ce lundi 25 décembre au pied des pistes. Même désert à la station de Brameloup où la dizaine de pistes de ski alpin ou de fond sont si dépourvues de neige qu'elles semblent être labourées pour quelques futurs semis, peut-être les fameuses Pépites de l'Aubrac... Le Lioran pour les fondus Le Cantal est beaucoup mieux loti en terme d'enneigement. Il faut dire que nos voisin ont été copieusement arrosés par les intempéries, pluies, froid, vent, et neige bien sûr. Les Aveyronnais fondus de sports d'hiver peuvent donc se tourner vers la station du domaine du Lioran, qui est quand même à 115 km de Rodez. Là-bas, la neige parvient à s'accrocher à deux pistes qui sont ouvertes tous les jours de 9 à 17 heures, avec 5 cm au pied des pistes et 10 cm en haut, plus deux "tapis de neige" pour que les bambins puissent s'y rouler, ou faire quelques boules de neige. Sans oublier téléphérique, télésiège, tyrolienne et patinoire, entre autres animations proposées. Un service à minima, mais un service tout de même dans une période où fêtes de fin d'année et sports d'hiver sont comme frères et soeurs. D'ailleurs, au Lioran, on se permet encore de célébrer cette alliance, avec par exemple cette descente aux flambeaux en ce soir de Noël ce dimanche. Une célébration qu'aimeraient à n'en pas douter faire ici les stations de l'Aubrac. Foutu réchauffement climatique...