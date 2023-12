Onet-le-Château. Salle associative, liaison routière au menu de l’année 2024

Des 42 délibérations à l’ordre du jour du dernier conseil municipal de l’année, l’examen puis l’approbation du rapport d’orientation budgétaire, était sans aucun doute le gros morceau.

Le ROB, élément clé de la communication financière, permet de préparer le prochain budget primitif et sert de base aux échanges du conseil municipal. Malgré les incertitudes internationales et nationales et une inflation toujours présente, malgré l’effondrement de la Dotation globale de fonctionnement versée par l’État (- 11 millions d’euros en dix ans), la situation financière d’Onet-le-Château reste particulièrement saine.

Pas de hausse des taux communaux

La municipalité entend maintenir le gel des taux communaux initiés depuis 2014. À cette stabilité fiscale, s’ajoute le niveau d’endettement de la ville (411 €/HT en 2023), qui reste très en dessous des communes comparables. Par ailleurs, la municipalité poursuit sa politique volontariste en termes d’investissements à hauteur de quelque 5 M€ par an. Parmi les projets initiés ou mis en œuvre en 2024, figurent la requalification du cœur d’Onet-Village (construction d’une salle associative et aménagement du château), la liaison routière "giratoire de Saint-Marc – giratoire de La Roque", l’aménagement de la salle municipale et de la place de Capelle, la modernisation et le développement du dispositif de vidéo-protection, l’entretien et la valorisation du patrimoine.

Contrat de ville : la commune a renouvelé sa convention auprès de l’office public Rodez Agglo Habitat, lui permettant d’accorder une réduction de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour permettre l’amélioration de l’environnement des HLM implantées dans le quartier prioritaire de la ville.

École de la deuxième chance : la commune a signé une convention d’occupation des locaux communaux prochainement régis par le réseau CEMEA-LEC, nouveau gestionnaire de cet établissement.

Parc urbain de l’Athyrium : le conseil a adopté une délibération par laquelle, et avec l’accord de la famille, le parc urbain des 4-Saisons portera le nom de "Parc Georges-Vignes" (notre édition du 23 décembre).

Recensement : le prochain démarrage de la campagne de recensement annuelle a conduit le conseil municipal à autoriser le recrutement de deux agents recenseurs, pour cette mission.

Patio Centre Social : la CAF et la commune ont renouvelé la convention qui, fixe notamment la subvention de fonctionnement allouée à Onet-le-Château pour la gestion du Patio-Centre social. Confirmant le partenariat fort qui lie la Ville et la CAF dans la gestion de cet équipement.

Accompagnement à la scolarité : les deux nouvelles conventions adoptées à ce titre (avec l’AFEV pour le soutien scolaire et avec le Conservatoire départemental de musique pour les Cham) permettent de réaffirmer la forte volonté municipale de renforcer l’accompagnement des publics scolaires.

Solidarité : le conseil municipal a acté sa participation aux côté du conseil départemental pour le financement d’un tiers lieu dans le cadre du projet de construction d’un Ehpad e demain. Cet équipement, le premier et le seul en Aveyron, est destiné à être un lieu de vie tout en étant un lieu de soins. C’est un projet innovant, retenu au niveau national à titre expérimental faisant l’objet, à ce titre, d’un accompagnement financier exceptionnel de l’ARS.

Prochains conseils

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 février, à 19 heures, à la MDA. Il sera précédé d’un conseil exceptionnel, à la demande de Rodez Agglomération, concernant la définition des zones d’accélération dans le cadre de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui se tiendra le lundi 22 janvier, à 18 heures, à la MDA.