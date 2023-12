Saint-Christophe-Vallon. Christine Fastré, aide à domicile indépendante

Après avoir occupé un poste de secrétaire médicale pendant une trentaine d’années, Christine Fastré a eu envie d’explorer d’autres horizons professionnels et privilégier ainsi le besoin d’indépendance auquel elle aspirait "J’aime le contact humain et notamment les relations avec les personnes âgées, aussi j’ai choisi de rester dans le domaine social que je connais bien, en devenant aide à domicile à mon compte". Christine a récemment créé sa propre micro-entreprise et la voici désormais disponible pour effectuer différentes tâches du quotidien : ménage et petit jardinage, repassage, accompagnement de promenades et animations, courses seule ou avec la personne… et toute autre prestation demandée qui serait de sa compétence. "Mon secteur géographique d’intervention ne se limite pas à Saint-Christophe et je peux me déplacer dans un rayon d’une quarantaine de kilomètres à partir de mon domicile".

Pour toute demande d’information 06 76 17 96 60 ou par mail : christfast01@gmail.com Tel. : 06 76 17 96 60.