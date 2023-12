Entraygues-sur-Truyère. Le Vélo club est bien en selle

Tout récemment, salle du Pourtanel, une quinzaine de membres du Vélo club Lot et Truyère se sont retrouvés en assemblée générale, en présence du maire Bernard Boursinhac.

Au cours de l’année écoulée, plusieurs activités ont été organisées : des sorties hebdomadaires, un pique-nique au camping de Coursavy avec une trentaine de participants dont une partie ne faisait pas partie du club ; des sorties d’une journée dans les gorges du Tarn et de la Jonte, au Puy Mary, sur le tour des lacs du Lévezou, un week-end dans les Cévennes, avec le Mont Lozère et les corniches des Cévennes, une sortie avec le groupe VTT à assistance électrique. La situation financière est équilibrée. Un nouveau bureau est constitué : président Gilbert Dupuy ; vice-président : Jean-Luc Roques ; trésorier : Hans Kruyt ; secrétaire : Sébastien Vialacre. Des remerciements étaient adressés à la Communauté de communes, au Conseil départemental, aux Communes d’Entraygues, de Campouriez et du Fel pour leurs subventions, à M. Bart : propriétaire du camping de Coursavy et à l’Asv’Olt.

Pour 2024, des souhaits ont été émis pour divers projets : sortie d’hiver au départ de Canet, sorties bihebdomadaires d’une demi-journée, week-end, au printemps et à l’automne, sortie mensuelle aux beaux jours, 2 sorties VTTAE, et un accompagnement pour les cyclistes moins entraînés, dans la vallée du Lot.

Les sorties sont ouvertes à tous, avec pique-nique. Une réunion sera organisée, au printemps, pour décider des dates et des circuits.

La cotisation reste à 15 €. Elle peut être réglée, par courrier, à Hans Kruyt, à Coursavy 15 340 Cassaniouse ou à Gilbert Dupuy 32 avenue du Pont de Truyère, 12 140 Entraygues ou par virement.

Une collation clôturait l’assemblée.