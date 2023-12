Decazeville. Pascal Mazet, conseiller régional, a remis un dossier de doléances à la ministre de la

Lors de la visite de la ministre de la Santé Agnes Firmin-Le Bodo, jeudi dernier à l’hôpital de Decazeville, le conseiller régional Pascal Mazet qui représentait la présidente de Région Carole Delga, a remis à la ministre un dossier portant sur divers sujets concernant la santé dans le département. L’hôpital de Decazeville bien sûr, mais aussi la psychiatrie, le handicap, les personnes âgées, le suivi et l’accompagnement des femmes enceintes, la prise en charge d’enfants et d’adolescents, sans oublier les hôpitaux de Millau et de Saint-Affrique. "J’ai évoqué le manque important de personnels et de médecins généralistes et de médecins spécialistes partout sur notre territoire en prenant un exemple concret, l’hôpital d’Espalion obligé de fermer des lits provisoirement en raison de ce manque de médecins et qui réduit ainsi l’offre de soins du nord Aveyron.

J’ai aussi évoqué avec la ministre, ce que la Région Occitanie fait pour la santé. La santé est une des priorités de la présidente Carole Delga. Nous nous impliquons particulièrement sur la problématique de la désertification médicale en créant des centres de santé (comme prochainement à Livinhac-le-Haut et Saint-Santin) mais aussi sur les nombreuses formations sanitaires et sociales que nous organisons et finançons", indique Pascal Mazet qui se réjouit de cette visite ministérielle.

"Une première à l’hôpital. Auparavant, seul Christian Estrosi, alors ministre délégué à l’aménagement du territoire était venu début 2006 à Decazeville pour visiter la Sam".