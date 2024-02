Decazeville. L’hôpital est en train de se bâtir un "avenir solide"

Élus et responsables de l’hôpital ont présenté leurs vœux et objectifs pour 2024 aux soignants.

Dans le self du centre hospitalier de Decazeville, l’affluence était grande hier midi. Pas pour le menu du jour, mais pour la présentation des vœux – tardive – de la direction et des élus pour l’établissement de soin et ses équipes, pas épargnés ces dernières années. Une soixantaine de personnes, en majorité du personnel soignant, étaient présentes pour assister aux discours de "bonne année", décalés à deux reprises pour des soucis d’agenda. " J’ai l’impression que plus on repousse, plus il y a du monde", s’est amusé Frank Becker, chef des urgences.

Le président du conseil de surveillance Maurice Andrieu, également élu communautaire decazevillois, "impressionné par cette assistance", a pris la parole pour rendre hommage à Solange Bruel, ancienne infirmière très investie dans la vie associative de l’établissement, disparue récemment. Il a ensuite formulé "le vœu de retrouver la chirurgie ambulatoire" à l’hôpital decazevillois "qui a subi un déclassement ces dernières années".

"Le problème des Urgences se posera moins quand des médecins pourront descendre aider les urgentistes. […] Il ne faut pas baisser pavillon. Nous avons des raisons de persévérer à Decazeville", a terminé le médecin.

L’une d’elles est le renforcement du service d’imagerie grâce à l’installation prochaine d’une IRM, financée entièrement par l’ARS et dont le maire decazevillois François Marty espère "bientôt la pose de la première pierre". Un élan positif sur lequel a insisté le directeur des centres hospitaliers du Nord Aveyron Vincent Prévoteau, se félicitant notamment de la reprise par l’hôpital public de l’activité privée de radiologies suite à la fermeture en décembre 2023 du cabinet decazevillois. "Il réalise aujourd’hui 30 mammographies par jour", a-t-il précisé. "Il y a des choses qui ont été semées et qui poussent dans le bon sens", a confié en ce sens l’urgentiste Frank Becker, remerciant – comme tous – le personnel soignant, "le cœur et le ciment de cet hôpital".

2024, "année structurante"

Dans ses vœux, le directeur départemental de l’agence régionale de santé (ARS) Benjamin Arnal a ainsi affirmé qu’"il n’était prévu aucune fermeture administrative de services" et a tenu à rappeler que "quoi qu’on en dise, les services de l’hôpital sont restés ouverts 365 jours sur 365" en 2023, malgré les nombreuses régulations des urgences faute de personnels. Une mission reconduite par le directeur Vincent Prévoteau pour celle nouvelle année. "Dans les objectifs de 2024, il y a un service des urgences qui doit être maintenu, avec a minima une ligne H24, une ligne et demie en journée, et deux lignes si possible", a assuré ce dernier, qui décrit 2024 comme "une année structurante" pour l’établissement de santé.

Le mois de mai sera notamment marqué par la certification de l’hôpital par la haute autorité de santé a indiqué la directrice déléguée du centre hospitalier Christelle Dumoulin, qui a souligné la visite de la ministre de la santé éphémère Agnès Firmin Le Bodo, preuve d’"un engagement fort de l’état et de l’ARS". "Cet hôpital a su s’adapter et évoluer, avec des moments difficiles, grâce à l’engagement de chacun", a commenté Vincent Prévoteau, qui préfère ne pas parler de "déclassement" mais "d’adaptation".

" Un objectif important est que l’hôpital de Decazeville soit un maillon solide. […] Il a une place fondamentale essentielle. […] Je suis sûr que dans quelques années, on parlera de l’hôpital de Decazeville comme d’un établissement solide du nord de l’Aveyron ", a conclu le directeur.