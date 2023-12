Rignac. Un beau conte de Noël à la médiathèque

"Les contes ont ce grand avantage de pouvoir être posés en tout lieu, à tout instant du jour ou de la nuit, au creux de très jeunes oreilles jusqu’au creux d’oreilles bien mûres". Et des oreilles, il y en avait à la médiathèque du Pays rignacois pour écouter Corinne Blayac, une conteuse et musicienne de profession dont l’univers est fortement marqué par les relations humaines et l’écologie au sens large du terme, qui fait partie de la Compagnie "Les mots à la bouche". Une cinquantaine d’enfants, peut-être un peu jeunes accompagnés certains de leurs parents et d’autre part les assistantes maternelles ont écouté un poème de Noël, "Angèle et Dimitri". Corinne a accompagné ses paroles avec quelques sons musicaux à la guitare et à l’accordéon. Elle a fait participer les enfants en les questionnant. Et au vu des déclarations de certains concernant ce qu’ils ambitionnaient de faire quand ils seront plus grands, il est permis de penser qu’il n’y aura plus de désert médical… dans une bonne vingtaine d’années tant les candidatures à la profession de docteur ont été nombreuses.