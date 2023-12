Une IA bientôt capable de prédire la date de votre mort ?

(ETX Daily Up) - Les progrès de l'intelligence artificielle sont tels que des chercheurs danois ont développé un outil capable de prévenir d'éventuels problèmes de santé et même la probable date de la mort de tout un chacun, sauf accident.

Baptisée life2vec, cette nouvelle forme d'intelligence artificielle serait donc capable de prédire des événements dans la vie des gens, y compris la date de leur mort. Ce projet fou est mené par l'Université technique du Danemark (DTU), l'Université de Copenhague, l'Université IT de Copenhague (ITU) et l'Université Northeastern, aux États-Unis.

Pour arriver à leurs fins, les chercheurs ont mis au point un modèle de langage dédié à l'analyse des données de la vie personnelle des Danois. Pour cela, ils ont compilé des millions de données relatives à leur santé— allant des visites chez le médecin ou aux urgences en passant par les diagnostics réalisés— et à leur parcours professionnel, qu'il s'agisse de leurs secteurs d'activités, de leurs revenus ou encore de leurs prestations sociales. A noter que la majorité de ces données se concentrent sur la période 2008-2016.

Après avoir été entraîné leur modèle, les scientifiques pu créer un outil pouvant prédire l'espérance de vie de n'importe qui, ainsi que les risques de maladie qu'il ou elle peut développer et la date probable de sa mort. Evidemment, ce modèle ne convient aujourd'hui qu'aux Danois, seule population dont les données sont pour l'instant prises en compte. Sans surprise, les individus en position de leadership avec les revenus les plus importants sont les plus susceptibles de vivre longtemps, tandis que les personnes avec des diagnostics psychiatriques sont associées à un risque plus rapide de décès.

En plus de leur éventuelle fiabilité, ces travaux soulèvent évidemment des questions éthiques importantes quant à l'utilisation de données médicales sensibles et leur confidentialité. Ce type de recherche ouvre néanmoins de nouvelles perspectives, inattendues, quand l'IA se prend pour Madame Irma !

L'étude de ces chercheurs a fait l'objet d'une publication dans la revue Nature Computational Science.