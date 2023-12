Valady. De nouveaux ateliers à la cyberbase

La cyberbase Conques-Marcillac a dévoilé le programme de ses ateliers d’initiation pour le premier trimestre 2024.

Mardis matin de 10 h 30 à midi : Comprendre le fonctionnement d’internet, apprendre à faire des recherches (9, 16 et 23 janvier). Découverte de la messagerie, lecture, envoi et transfert de mails (30 janvier et 6 février). Photos numériques, prises de vues et transfert sur l’ordinateur (27 février, 5 et 6 mars). Tableur, apprendre à créer un tableau et à faire des calculs automatiques (19 et 26 mars).

Mardis après-midi de 18 heures à 19 h 30 : Retouches photos (9 et 23 janvier). Prise en main de Canva, un logiciel simple pour créer différents supports de communication à imprimer ou publier sur les réseaux sociaux (30 janvier et 6 février).

Nettoyage de son ordinateur (27 février, et 5 mars). Sécurité numérique, découvrir les bonnes pratiques pour éviter les pièges d’internet (12 et 19 mars).

Jeudis après-midi de 14 heures à 17 heures : Création de site internet, en partenariat avec l’Office de Tourisme et l’Espace Emploi Formation. Niveau avancé, 10 ateliers en 5 après-midi (11 et 18 janvier, 1er février, 14 et 28 mars). L’inscription est obligatoire pour l’ensemble des ateliers (1 atelier : 5 €, 5 ateliers : 20 €, forfait annuel : 50 €). La cyberbase propose également un accès libre gratuit aux ordinateurs (sur inscription) ainsi qu’un un accompagnement individualisé sur rendez-vous pour répondre à toutes demandes particulières (6 €/heure).

Quatre cyber goûters seront également proposés aux enfants (à partir de 7 ans) pendant les vacances scolaires avec le goûter inclus (jeudis 15 et 22 février, vendredis 15 et 23 février).

Les thèmes seront communiqués début février.

Renseignements et inscriptions : 05 65 47 05 97 cbbmarcillac@hotmail.fr