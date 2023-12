Decazeville. La famille Delmas, ceintures noires et judo au cœur

Chez les Delmas, le judo, on connaît. Il est le fil conducteur des loisirs dans la famille, avec notamment deux ceintures noires.

Le Judo Bassin Aveyron, basé à Boisse-Penchot, a enregistré une douzième ceinture noire premier dan au nom d’Olivier Delmas. L’entraîneur Rémi Géraud a eu l’honneur de le gratifier à l’entraînement de masse de fin d’année, en lui remettant le tissu tant désiré devant tous les judokas et parents venus nombreux à cette occasion. Un trophée a été aussi remis au récipiendaire par Virginie Cartron, représentante de la mairie de Boisse-Penchot, pour immortaliser ce moment.

Olivier est étudiant en première année de licence de mathématiques à l’université Paul-Sabatié de Toulouse avec en poche le Bac scientifique, et avec l’objectif d’être professeur de math.

Il est polyvalent, la tête bien pleine, pianiste, footballeur, mais avant tout judoka dans l’âme. Son nom a été cité à de multiples reprises en tant que compétiteur en obtenant des titres au championnat d’Aveyron, des podiums aux demi-finales régionales, se classant encore 5e au championnat de France par équipes départementales en minimes – sur 87 équipes engagées – à Villebon (91).

Il fait partie d’une famille de judokas qui réside à Flagnac. En effet, la mère, Céline, ancienne secrétaire, est à l’origine de la création du JBA avec son amie Nathalie Guibert. C’est donc grâce à elle, sa détermination et sa vocation de bénévole que plus d’une centaine de judokas ont pu pratiquer le judo. Un club qui rayonne désormais aux niveaux départemental et régional, et même lors de tournois internationaux.

Le père et le fils

Le père, Alain Delmas, professeur bien connu au collège Paul-Ramadier de Decazeville, est le premier "ceinture noire", formé par l’entraîneur Rémi en tant que pratiquant adulte. Il a ouvert la voie à d’autres judokas, ce qui prouve que même si on attaque le judo tardivement, avec assiduité et persévérance, on peut également décrocher ce graal.

Alain continue d’ailleurs à se perfectionner et il est aussi un grand soutien lors des entraînements. Quant au grand frère d’Olivier, Alban, il a dû abandonner le judo pour poursuivre ses études de médecine.

Cependant, il est remonté sur les tatamis, le temps nécessaire pour aider à valider des épreuves de katas de son copain d’enfance Lubin Solis. Belle leçon d’amitié et d’entraide.

Pour en revenir à l’étudiant en mathématique, il a commencé le judo à l’âge de 4 ans. En cadet, il a eu le besoin de découvrir d’autres disciplines. Puis, après 2 ans de pause, il est revenu très fort sur les tatamis. Il a obtenu en un temps record les UV (unités de valeur), étant dispensé de l’UV 4 en tant que commissaire sportif départemental.

Une belle réussite pour Olivier qui savoure en famille cette apothéose sportive.

Il est entré dans le cercle fermé des ceintures noires et continue de pratiquer ce sport avec ses amis de toujours. Par sa personnalité et son bel esprit du judo, il s’érige en modèle pour les plus jeunes.