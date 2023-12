Mayran. Le Soulicou a fêté Noël

Cent convives se sont retrouvés à la salle des fêtes de l’espace André-Jarlan pour le repas de Noël préparé par Jérome du Racanel. Des anniversaires ont été fêtés avec pour les dames une fleur et pour les messieurs une bouteille de champagne : 90 ans Alice Hernandez, André Espeillac ; 80 ans, Pierre Pègues et Jean-Pierre Bibal. Une pensée pour trois personnes absentes : Madeleine Estival 90 ans, Jacqueline Ginestet et Laurette Bordes 80 ans. Le bureau du club souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à tous et donne rendez-vous dimanche 21 janvier pour le thé dansant avec Aldo Féliciano et samedi 27 janvier pour l’assemblée générale.