Onet-le-Château. Loisirs : la patinoire et la pumptrack incontournables pendant ces vacances

Si la patinoire synthétique installée à l’Athyrium a ses adeptes et fait le plein tous les après-midi, dans une belle ambiance conviviale et musicale, qui se poursuivra toute la semaine prochaine… Il est un autre lieu, qui fait le plein c’est la pump-track, situé face au Lycée de La Roque… Et comme hier, baigné par quelques rayons de soleil (certes hivernaux, mais oh combien agréables !), le parking et les différentes pistes étaient archicombles et petits et grands rivalisaient d’acrobatie entre les creux et les bosses ou en vitesse, soit en vélos, VTT ou trottinettes, devant bon nombre de parents, qui papotaient en surveillant leurs progénitures (pour les plus petits), ou avec des regards émerveillés, presque envieux, face aux prouesses des plus grands… Un grand bol d’air frais et une activité physique accessible à tous, voilà une autre recette gagnante, pour des vacances réussies !