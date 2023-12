Monnaie unique, Erasmus, espace Schengen... Ces grands projets menés par Jacques Delors, qui s'est éteint à 98 ans

L'un des grands architectes de l'Europe moderne, Jacques Delors, est mort à 98 ans.

Jacques Delors, ancien ministre et ancien président de la Commission européenne, est mort à l'âge de 98 ans, rapporte mercredi l'AFP. "Il est décédé ce matin à son domicile parisien dans son sommeil", a communiqué sa fille, Martine Aubry, la maire socialiste de Lille (Nord).

Ces grandes avancées européennes sous l'ère Delors

Jacques Delors a été ministre de l'Economie et des Finances de 1981 à 1984 sous le premier mandat de François Mitterrand puis président de la Commission européenne de 1985 à 1995.

Il a été l'un des pères fondateurs de l'Europe d'aujourd'hui en participant à la mise en place du marché unique, la signature des accords de Schengen qui permet la libre circulation des personnes et des marchandes ou encore le lancement du programme Erasmus.

Mais Jacques Delors entrera surtout dans l'histoire de l'Union européenne en tant que chef d'orchestre de l'application d'une monnaie unique dans l'espace européen : l'euro.

Après ses faits d'armes au sein de la Commission européenne, il est pressenti pour mener la gauche à l'élection présidentielle de 1995. Mais Jacques Delors renonce, se retirant peu à peu de la vie politique.

"Inépuisable artisan de notre Europe"

Via le réseau social X (anciennement Twitter), Emmanuel Macron a salué un "inépuisable artisan de notre Europe". "Homme d'Etat au destin français. Inépuisable artisan de notre Europe. Combattant pour la justice humaine. Jacques Delors était tout cela", a écrit le président français. "Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son oeuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches", a-t-il ajouté.

Le maire de Rodez, Christian Teyssèdre, a adressé quelques mots à Jacques Delors sur les réseaux sociaux pour "sa contribution exceptionnelle à jamais gravée dans l'histoire de notre pays et de notre maison commune qui est l'Europe".

"Si éloigné qu'on ait pu être, je salue le militant et l'homme d'action qui agissait en pensant au bien commun", a réagi le chef de file de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme X, saluant "un socialiste de la génération qui avait un idéal".

Chantre du rapprochement européen d'après-guerre, Jacques Delors a été à l'origine du marché et de la monnaie uniques dans le bloc communautaire, alors miné par de profondes divergences et des crises budgétaires. "Jacques Delors a été pour beaucoup d'entre nous et bien au-delà des clivages politiques, une source d'inspiration et une raison de croire en une 'certaine idée' de la politique, de la France et de l'Europe", a déclaré Michel Barnier, ancien ministre et ancien commissaire européen.

L'actuelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décrit un "visionnaire" d'une "intelligence remarquable et d'une humanité sans pareille", rappelant que Jacques Delors fut à l'origine du marché unique mais aussi du programme Erasmus pour les étudiants. "Sa présidence de la Commission européenne a été marquée par un profond engagement pour la liberté, la justice sociale et la solidarité - des valeurs désormais ancrées dans notre Union", a-t-elle dit. "Son travail a eu de profondes répercussions sur la vie de générations d'Européens, y compris la mienne. Nous lui en sommes profondément reconnaissants".