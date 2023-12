Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. -Rivié et l’école Sainte-Marie

Les enfants de maternelle, CP et CE1 de l’école Ste-Marie se sont rendus récemment à l’Ehpad Étienne-Rivié. Cette rencontre est la première de leur partenariat de l’année scolaire. Les enfants ont offert des chants de Noël et la lecture de la lettre du père Noël aux résidents. Ces derniers ont été enchantés de ce beau moment de partage où petits et grands ont pu reprendre en chœur les classiques de Noël.

Les enfants avaient préparé une couronne et des cartes à offrir aux personnes âgées. Les résidents, quant à eux, avaient prévu un petit goûter. Un moment de joie et de rires en cette période de fête. Tous sont impatients de se retrouver au début de l’année prochaine pour une nouvelle rencontre.