Astérix, Gaston Lagaffe et le Goncourt, livres les mieux vendus de 2023

(AFP) - Le nouvel album d'Astérix est de loin le livre qui s'est le mieux vendu en France en 2023, devançant celui de Gaston Lagaffe puis le roman sacré prix Goncourt, selon un classement publié jeudi par l'institut GfK.

D'après les statistiques de cet institut qui fait référence dans les livres, le 40e titre des aventures du Gaulois à la potion magique, "L'Iris blanc", paru fin octobre, s'est écoulé en deux mois à 1,59 million d'exemplaires.

Depuis que GfK a commencé à tenir ces statistiques, en 2003, aucun Astérix n'avait démarré aussi fort. Le précédent album, "Astérix et le Griffon" en 2021, avait atteint 1,54 million d'exemplaires à la fin de l'année.

"L'Iris blanc" a bénéficié non seulement du succès de la série, qui ne s'est jamais démenti, mais aussi de l'arrivée d'un nouveau scénariste, Fabcaro.

"Le Retour de Gaston", 22e album du personnage de Lagaffe, suit avec quelque 479.000 exemplaires.

Là encore, un nouvel auteur a repris la série, le Canadien Delaf, dessinateur et scénariste. Il est le premier à le faire après le créateur de Gaston, le Belge André Franquin. Et il a su convaincre les lecteurs, alors que la relance de cette série, arrêtée en 1999, laissait sceptiques certains fans.

"Veiller sur elle", le roman de Jean-Baptiste Andrea qui a remporté le prix Goncourt début novembre, est le troisième livre le mieux vendu de l'année, avec 434.000 exemplaires. Pour un auteur peu connu du grand public jusque-là, le succès est venu avec le quatrième roman.

GfK doit publier en janvier le classement des auteurs les mieux vendus, en cumulant tous leurs titres.

Guillaume Musso, qui a occupé la place de numéro un tous les ans entre 2011 et 2022, devrait la céder. Il n'a pas sorti de roman en 2023, mais seulement l'adaptation d'un de ses romans en bande dessinée, et n'apparaît qu'une fois dans les 50 titres les mieux vendus de l'année ("L'Inconnue de la Seine", 27e).

La championne devrait être Melissa Da Costa, qui place quatre titres dans ce top 50. "La Faiseuse d'étoiles" et "Les Femmes du bout du monde", ses nouveautés de 2023, sont aux 36e et 48e places, et deux titres plus anciens, "Les Douleurs fantômes" et "Tout le bleu du ciel", viennent aux 9e et 11e places.

Dans ce top 50, l'Américaine Colleen Hoover a trois titres (dont "Jamais plus", 4e), tandis qu'en littérature française Maud Ankaoua en a trois (dont "Kilomètre zéro", 5e), et Pierre Lemaitre, Sarah Rivens, Virginie Grimaldi et Franck Thilliez deux chacun.