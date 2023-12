Automobile : dix épreuves au calendrier aveyronnais 2024 !

Avec ce riche programme, qui compte trois épreuves comptant pour le championnat de France, l’Aveyron s’impose une fois de plus comme un département incontournable dans le monde du sport automobile français.

Noël est déjà passé, mais il joue les prolongations pour les amateurs de sport automobile : le calendrier des épreuves aveyronnaises prévues en 2024 vient de sortir ! Et pas moins de dix rendez-vous sont au programme. Une saison qui permettra aux passionnés de suivre pas moins de trois épreuves du championnat de France, dont deux sur terre et une sur asphalte, ainsi qu’une nationale, quatre régionales et deux courses de côte.

9 et 10 mars : la course de côte d’Espalion

Si la course de côte de Saint-Geniez-d’Olt sera une nouvelle fois absente du paysage automobile aveyronnais, une nouvelle venue, celle d’Espalion, organisée par l’écurie Vallée d’Olt, ouvrira le bal des épreuves du département le week-end des 9 et 10 mars. Une course de côte qui se déroulera sur une partie de la D920 entre Espalion et les quatre routes du côté de l’Excalibur.

22 au 24 mars : le rallye national du Vallon de Marcillac

Après cette mise en bouche, place au rallye national du Vallon Marcillac, du 22 au 24 mars pour la 24e édition de l’épreuve organisée par l’écurie ARVM, du président Nicolas Théron.

5 au 7 avril : le rallye Terre des causses

Après Marcillac, rendez-vous du 5 au 7 avril du côté de Villeneuve et Capdenac pour la manche d’ouverture du championnat de France des rallyes terre avec la 22e édition du Terre des causses.

La 12e montée historique de l’Aveyron, le 5 mai Si dix épreuves sportives sont au programme du calendrier auto 2024 en Aveyron, peut s’y ajouter une épreuve qui, même si elle ne donne pas lieu à classement, attire toujours un public fourni, et fait revivre les belles d’antan. Il s’agit de la 12e montée historique de l’Aveyron, qui se déroule entre Sébrazac et Saint Julien-de-Rodelle, sur une partie d’une ancienne spéciale du Rouergue, et aura lieu le 5 mai.

11 et 12 mai : la course de côte de Roquefort

Retour à la course de côte en mai, plus précisément les 11 et 12 avec la quatrième édition de l’épreuve de Roquefort, orchestrée par l’ASA Sud-Aveyron.

1er et 2 juin : le rallye régional de Saint-Geniez-d’Olt

Les 1er et 2 juin, le rallye reprendra ses droits avec la 40e édition du rallye régional de Saint-Geniez-d’Olt. Une épreuve qui, pour beaucoup d’équipages, sert de mise en train et de préparation pour le rallye du Rouergue.

4 au 6 juillet : le rallye du Rouergue

Cœur de la saison auto aveyronnaise et même nationale, le rallye du Rouergue aura une saveur encore plus particulière en 2024. L’épreuve qui compte pour le championnat de France asphalte célébrera sa 50e édition.

17 et 18 août : le rallye régional du Pays saint-affricain

Les 17 et 18 août, les autos reprendront la direction du sud du département pour la 7e édition du rallye régional du Pays saint-affricain, avant de remonter vers le Bassin.

14 et 15 septembre : le rallye régional Terre de Découverte

Les 14 et 15 septembre, le rallye régional Terre de Découverte soufflera sa deuxième bougie à Decazeville. Une épreuve dont la première édition a connu un franc succès, malgré une pétition et une manifestation demandant son annulation pour raisons écologiques. Et elle devrait rapidement devenir un événement phare de la saison aveyronnaise.

4 au 6 octobre : le rallye des Cardabelles

Toujours sur terre, du 4 au 6 octobre, se déroulera dans le Millavois et sur le Larzac, la 40e édition du rallye des Cardabelles comptant pour le championnat de France des rallyes terre.

9 et 10 novembre : le rallye régional du Pays rignacois

Enfin, la 5e édition du rallye régional du Pays rignacois, deuxième épreuve de l’année organisée par l’ARVM, clora comme à l’accoutumée la saison automobile aveyronnaise.