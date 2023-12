Espalion. Entre café, papote et atelier pour fabriquer son arbre généalogique

Le centre social Espalion-Estaing rouvre le samedi 6 janvier pour le café papote et un atelier de fabrication de son arbre généalogique. Après les fêtes et les retrouvailles avec les proches, fabriquer son arbre généalogique peut permettre de se remémorer des souvenirs, de répondre aux questions des enfants, et de partager un moment convivial. Un atelier de fabrication de son arbre généalogique est proposé le samedi 6 janvier à de 10 heures à midi, à toutes et à tous. Selon sa famille, son entourage, chacun pourra se remémorer ses liens de parenté et les poser sur le papier. Le Centre social est une association de proximité qui crée et nourrit le lien social, accompagne des mobilisations et des projets d’habitants. Il propose des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux besoins et envies dans le territoire.

Tous les premiers samedis du mois, plateau de la Gare, le Centre social ouvre pour le Café papote : vous pouvez passer à l’improviste, de 10 heures à 17 heures, pour papoter, se renseigner sur la vie locale, et proposer de nouvelles initiatives !

La réservation est conseillée pour participer à l’atelier : réservation par mail à

csiee.famille@orange.fr ou par téléphone au 05 65 48 92 66. Accès libre et gratuit.