Aveyron : une panne de télé générale gâche les fêtes de fin d’année dans cette commune près de Rodez

Le quartier autour de l’avenue des Glycines se trouve sans connexion à la TNT depuis trois semaines.

C’est l’exaspération autour de l’Hôtel de Ville d’Onet-le-Château que traverse l’avenue des Glycines. Au cœur de la cité castonétoise, cela fait trois semaines que les habitants utilisateurs de la TNT (télévision numérique terrestre) ne peuvent regarder la télé. "C’est une honte ! On se retrouve sans télé depuis trois semaines. Ce n’est pas normal. Il y a des personnes qui vivent seules et la télé leur tient compagnie, surtout en cette période de fêtes, et il y a ceux qui reçoivent la famille, les petits-enfants sans pouvoir leur proposer cette activité", déclare l’un des habitantes du quartier.

Cette panne est due à des travaux effectués par SFR qui ont touché les câbles en question. " Le problème est simple, cela fait deux ans que l’on demande à SFR de nous donner la liste des personnes pour trouver une solution alternative et cela fait deux ans qu’il se moque royalement de nous ", assure un responsable de l’Hôtel de Ville. Et de préciser : " Depuis que SFR a racheté Numéricable, nous avons des problèmes ".

Ce n’est pas la première panne

Un problème que ne connaît plus Josiane Recoules, domiciliée aussi sur l’avenue des Glycines, qui a installé la fibre avec Orange voici quatre ans. "C’était devenu impossible car ce n’est pas la première panne. Une fois, cela a duré un mois en plein été. Cette fois, c’est l’hiver, il fait froid, je ne sais pas comment font les gens seuls pour s’occuper, je les plains", dit Josiane qui montre aussi les paraboles installées par des habitants. "C’est dommage d’en arriver là".

Cette habitante a gardé une télé dans sa cuisine mais elle ne fonctionne pas. "Aucun signal" s’affiche sur son écran noir. "J’ai fait installer la fibre uniquement dans le salon", précise la retraitée.

"Aucun signal" s’affiche sur la télé de la cuisine de Josiane. O.C.

Ce problème récurrent avec cet opérateur a été pris à bras-le-corps par Rodez Agglo Habitat qui a pu arrêter le contrat en novembre dernier. Reste à espérer que l’appel d’Onet soit entendu pour permettre à des habitants de passer le réveillon devant leur écran allumé pour fêter la nouvelle année.

Nous avons tenté de contacter, en vain, l’opérateur SFR.